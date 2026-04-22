  Кучеров делит 49-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (54). Среди россиян он 3-й, среди действующих игроков лиги – 7-й
Кучеров делит 49-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (54). Среди россиян он 3-й, среди действующих игроков лиги – 7-й

Никита Кучеров делит 49-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (54).

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2 ОТ, 1-1). 

Гол стал для 32-летнего россиянина первым в плей-офф НХЛ с 2023 года

За карьеру у Кучерова стало 54 шайбы в 154 играх в Кубке Стэнли при 174 очках. 

Он делит 49-е место среди лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ с Риком Маклишем (54 в 114), Стивом Томасом (54 в 174) и Никласом Лидстремом (54 в 263). На 48-м месте идет Нэтан Маккиннон («Колорадо», 55 в 96). 

Среди действующих игроков лиги Кучеров идет на 7-м месте. Его опережают Александр Овечкин («Вашингтон», 77 в 161), Сидни Кросби («Питтсбург», 71 в 182), Евгений Малкин («Питтсбург», 68 в 179), Брэд Маршанд («Флорида», 66 в 180), Кори Перри («Тампа», 64 в 239) и Маккиннон. 

Среди российских снайперов в истории лиги выше Никиты (рекордсмена «Тампы») в списке стоят только Овечкин и Малкин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
55 шайб в 96 матчах, ну и машина это Маккиннон.

У Кучера соотношение матчей и голов конечно просело чуток из-за последних трех сезонов. Пора наверстывать
