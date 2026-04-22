Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
Валерий Ничушкин остается без очков в серии с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин остался без результативных действий во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (2:1 ОТ, 2-0).
В двух играх в текущем плей-офф у 31-летнего россиянина нет набранных очков при нейтральной полезности.
Сегодня Ничушкин (20:08 – четвертое время среди форвардов «Эвеланш», 2:10 – в меньшинстве) отметился 1 броском в створ, 1 блоком и 1 перехватом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
В штангу попал сегодня
