Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче

Валерий Ничушкин остается без очков в серии с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Колорадо » Валерий Ничушкин остался без результативных действий во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом » (2:1 ОТ, 2-0).

В двух играх в текущем плей-офф у 31-летнего россиянина нет набранных очков при нейтральной полезности.

Сегодня Ничушкин (20:08 – четвертое время среди форвардов «Эвеланш», 2:10 – в меньшинстве) отметился 1 броском в створ, 1 блоком и 1 перехватом.