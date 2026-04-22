  • Болельщики «Колорадо» разбили стекло за скамейкой «Лос-Анджелеса» после сэйва Уэджвуда, отразившего буллит. Матч плей-офф прервали на 20 минут
Болельщики «Колорадо» разбили стекло за скамейкой игроков «Лос-Анджелеса».

Болельщики «Колорадо» разбили стекло за скамейкой игроков «Лос-Анджелеса» по ходу второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1 ОТ, 2-0). 

Во втором периоде в ворота «Эвеланш» был назначен штрафной бросок, но форвард «Кингс» Куинтон Байфилд не сумел переиграть вратаря Скотта Уэджвуда

Фанаты денверцев, сидевшие за скамейкой гостей, пришли в восторг и стали бить по стеклу, в результате чего оно разбилось. Осколки стекла полетели в игроков и тренеров «Лос-Анджелеса». Из-за этого матч пришлось прервать на 20 минут. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ClutchPoints
Ужас, в Денвере срочно надо Фан Уйди
Лавиной прошлись по стеклу))
было бы забавно если б это сделал старый маскот Лавин - йети)))
Резонансное дело
Досками забить надо, пусть сквозь щели смотрят))
интересно - им счет выставят тем кто разбил. видел раньше видео где на амфутболе чувак разбил стекло так его охрана вывела. наверное привлекли.
Это не болельщики, это весеннее нашествие колорадов!
