Болельщики «Колорадо» разбили стекло за скамейкой «Лос-Анджелеса» после сэйва Уэджвуда, отразившего буллит. Матч плей-офф прервали на 20 минут

Болельщики «Колорадо » разбили стекло за скамейкой игроков «Лос-Анджелеса » по ходу второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1 ОТ, 2-0).

Во втором периоде в ворота «Эвеланш» был назначен штрафной бросок, но форвард «Кингс» Куинтон Байфилд не сумел переиграть вратаря Скотта Уэджвуда .

Фанаты денверцев, сидевшие за скамейкой гостей, пришли в восторг и стали бить по стеклу, в результате чего оно разбилось. Осколки стекла полетели в игроков и тренеров «Лос-Анджелеса». Из-за этого матч пришлось прервать на 20 минут.