Панарин забил во 2-м матче серии с «Колорадо». У него 2 шайбы в текущем плей-офф, у всех остальных игроков «Лос-Анджелеса» – 0

Артемий Панарин забил во 2-м матче серии с «Колорадо».

Форвард «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо » (1:2 ОТ, 0-2).

На счету 34-летнего россиянина, перешедшего по ходу сезона из «Рейнджерс», стало 2 гола в текущем плей-офф. Все остальные игроки «Кингс» не забросили ни одной шайбы в двух играх против «Эвеланш».

Сегодня Панарин (23:38, 6:10 – в большинстве) реализовал единственный бросок в створ и завершил встречу с нейтральной полезностью.