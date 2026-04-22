  • Панарин забил во 2-м матче серии с «Колорадо». У него 2 шайбы в текущем плей-офф, у всех остальных игроков «Лос-Анджелеса» – 0
Панарин забил во 2-м матче серии с «Колорадо». У него 2 шайбы в текущем плей-офф, у всех остальных игроков «Лос-Анджелеса» – 0

Артемий Панарин забил во 2-м матче серии с «Колорадо».

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (1:2 ОТ, 0-2). 

На счету 34-летнего россиянина, перешедшего по ходу сезона из «Рейнджерс», стало 2 гола в текущем плей-офф. Все остальные игроки «Кингс» не забросили ни одной шайбы в двух играх против «Эвеланш».  

Сегодня Панарин (23:38, 6:10 – в большинстве) реализовал единственный бросок в створ и завершил встречу с нейтральной полезностью. 

Когда Овечкин завершит карьеру?15921 голос
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Единственный неголый король :)
Единственный неголый король :)
Бедняжка, опять команда-дно попалась, приходится тащить в одного.
Бедняжка, опять команда-дно попалась, приходится тащить в одного.
так и есть
Ну Колорадо объективно мощнее. То что они всего 2 шайбы забить могут, уже маленькая победа ЛА. Другое дело что и самим что-то создавать надо, а кроме Артемия никто забить и не может. Свой контракт отрабатывает сполна.
Колорадо - Панарин 4:2
Норм стата пока, чтобы потом не говорили, что в плей-офф сдувается.
Норм стата пока, чтобы потом не говорили, что в плей-офф сдувается.
всё равно будут говорить. это же типа религии, там логика не канает.
Человек-команда)
Свита недостойна короля
ну как толку? достойно
Артемий по очкам в плей-офф догнал в истории Зибанежада и Пэтта Лафантена.
Артемий по очкам в плей-офф догнал в истории Зибанежада и Пэтта Лафантена.
Можешь плз выгрузить тех, кто впереди 10 человек
