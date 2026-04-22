«Колорадо» повел 2-0 в серии с «Лос-Анджелесом», выиграв 2-й матч (2:1 ОТ). Ландескуг сравнял счет на 57-й минуте, Руа забил в овертайме

«Колорадо» повел 2-0 в серии с «Лос-Анджелесом», выиграв 2-й матч (2:1 ОТ).

«Колорадо » обыграл «Лос-Анджелес » (2:1 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-0).

Форвард «Кингс» Артемий Панарин открыл счет на 54-й минуте, но калифорнийцы не удержали преимущество – на 57-й минуте капитан «Эвеланш» Габриэль Ландескуг сравнял счет.

В овертайме победную точку поставил форвард денверцев Николя Руа , перешедший по ходу сезона из «Торонто». Он был признан первой звездой встречи.