Василевский делит с Мугом 11-е место в истории НХЛ по победам в плей-офф (68). У идущего 10-м Планта – 71

Андрей Василевский делит 11-е место в истории НХЛ по победам в плей-офф.

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский записал в актив первую победу в плей-офф НХЛ-2026.

31-летний россиянин отразил 25 из 27 бросков «Монреаля» во втором матче серии первого раунда (3:2 ОТ, 1-1).

За карьеру в лиге у Василевского стало 68 побед в 122 играх в Кубке Стэнли. Он рекордсмен по их числу среди вратарей из Европы.

В общем зачете Андрей сравнялся с Энди Мугом (68 в 132) и делит с ним 11-е место в истории лиги.

В топ-10 входят Патрик Руа (151 в 247), Мартин Бродер (113 в 205), Грант Фюр (92 в 150), Марк-Андре Флери (92 в 170), Билли Смит (88 в 132), Эд Белфор (88 в 161), Кен Драйден (80 в 112), Майк Вернон (77 в 138), Крис Осгуд (74 в 129) и Жак Плант (71 в 112).