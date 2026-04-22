Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02

Михаил Сергачев отыграл больше 25 минут во 2-м матче серии с «Вегасом».

Защитник «Юты» Михаил Сергачев принял участие во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом » (3:2).

27-летний россиянин отыграл 25 минут 2 секунды – больше всех в составе «Мамонта» (4:14 – в большинстве, 4:34 – в меньшинстве).

Сергачев завершил встречу с полезностью «+2». У него 1 бросок в створ, 4 блока, 2 силовых приема и 1 потеря.

В 2 играх в текущем плей-офф Михаил пока не отметился набранными очками при нейтральной полезности.