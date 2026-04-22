0

Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02

Михаил Сергачев отыграл больше 25 минут во 2-м матче серии с «Вегасом».

Защитник «Юты» Михаил Сергачев принял участие во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2). 

27-летний россиянин отыграл 25 минут 2 секунды – больше всех в составе «Мамонта» (4:14 – в большинстве, 4:34 – в меньшинстве). 

Сергачев завершил встречу с полезностью «+2». У него 1 бросок в створ, 4 блока, 2 силовых приема и 1 потеря. 

В 2 играх в текущем плей-офф Михаил пока не отметился набранными очками при нейтральной полезности. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВегас
logoМихаил Сергачев
logoКубок Стэнли
logoЮта
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» и «Лос-Анджелес» перешли в овертайм, «Тампа» одолела «Монреаль» в овертайме, «Баффало» проиграл «Бостону», «Вегас» уступил «Юте»
12 минут назадLive
Барбашев забил «Юте», проскочив между двумя защитниками, и стал 2-й звездой матча. У форварда «Вегаса» 4 хита и «минус 2» за 15:36
26 минут назадВидео
«Юта» сравняла счет в серии с «Вегасом» (1-1), выиграв 2-й матч (3:2). Кули принес «Мамонту» 1-ю победу в плей-офф в истории клуба, забив на 54-й минуте
56 минут назадВидео
Демидов сыграл 20:39 во 2-м матче серии с «Тампой» – 4-е время среди форвардов «Монреаля». У него 0 бросков, 2 хита и малый штраф
сегодня, 04:05
«Тампа» и «Монреаль» набрали 52 минуты штрафа во 2-м матче серии. В 1-м периоде была массовая стычка после фола Кучерова, во 2-м Хэйгл подрался со Слафковски
сегодня, 03:50Видео
«Тампа» выиграла матч плей-офф в овертайме впервые с 2022 года. Было 7 подряд поражений, сегодня в ОТ с «Монреалем» – 9:0 по броскам в створ за 12:48
сегодня, 03:35Видео
Кучеров забил в матче с «Монреалем» с выездом из-за ворот – 1-й гол в плей-офф НХЛ с 2023 года. Форвард «Тампы» прервал безголевую серию из 16 игр (0+16 на отрезке)
сегодня, 03:15Видео
«Тампа» сравняла счет в серии с «Монреалем» (1-1), выиграв 2-й матч (3:2 ОТ). Кучеров перевел игру в овертайм на 53-й, Мозер забил победный гол
сегодня, 03:00
Крикунов о «Динамо»: «Ротенберг был в клубе весь год, видел хоккеистов. Ему было бы проще, чем любому другому тренеру. Статус у него повыше, чем у Тамбиева»
вчера, 22:29
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
46 минут назадВидео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30
Василевский отразил 25 из 27 бросков во 2-м матче серии с «Монреалем» и стал 2-й звездой
сегодня, 03:25
«Бостон» сравнял счет в серии с «Баффало» (1-1), выиграв 2-й матч (4:2). Арвидссон сделал дубль, Пастрняк набрал 0+2
сегодня, 03:07
Никита Серебряков: «Самым сложным соперником в сезоне был «Нефтехимик», я не шучу. Каждый матч с ними был интересным»
вчера, 22:59
Шефер выиграет «Колдер Трофи», считает The Athletic. За защитника «Айлендерс» проголосовали все 30 участников опроса
вчера, 22:43
Артюхин об интересе «Шанхая» к Кадейкину: «Не знаю, откуда эта информация взялась, мы даже не вели переговоры. Может, с ним общалось предыдущее руководство»
вчера, 22:17
Плющев о Ковальчуке в «Шанхае»: «Не знаю его концепцию, но, думаю, он не хочет болтаться внизу таблицы. Характер Ильи всегда говорил о том, что он лидер по всем показателям»
вчера, 21:51
Владимир Крикунов: «Хочется еще несколько лет наблюдать за Овечкиным. Будет красиво, если он вернется в «Динамо» и выиграет Кубок Гагарина»
вчера, 21:27
«Ковальчук и Артюхин – умные специалисты. Они создадут команду, которая будет бороться не только за выход в плей‑офф, но и за более высокие места». Немировски о «Шанхае»
вчера, 21:15
Рекомендуем