Барбашев забил «Юте», проскочив между двумя защитниками, и стал 2-й звездой матча. У форварда «Вегаса» 4 хита и «минус 2» за 15:36
Иван Барбашев забил «Юте», проскочив между двумя защитниками.
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ютой» (2:3, 1-1) и был признан второй звездой.
На 36-й минуте 30-летний россиянин получил шайбу в средней зоне, ушел от форварда «Мамонта» Александра Керфута, проскочил между двумя защитниками (Михаилом Сергачевым и Джоном Марино) и поразил ворота Карела Веймелки броском с неудобной руки.
Барбашев (15:36 – 4-е время среди нападающих «Голден Найтс», 1:45 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 2».
Он реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 4 силовых приема, сделал 2 перехвата (при 1 потере), выиграл 1 из 2 вбрасываний (50%) и получил малый штраф.
В текущем плей-офф у него 2 гола в 2 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Красивый гол.
Барбашев как всегда хорош в плове. Там Сергачев перед голом знатно накосячил, но проход классный вышел.
Миша дважды отметился: вначале отдал пас Барабашеву, а потом изображал игру в защите, из-за чего Барабашев и проскчил, второй защитник играл, что-то делал, а Сергачев больше смотрел.
