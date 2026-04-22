Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
Форвард «Бостона» Морган Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:2, 1-1).
Эпизод произошел во втором периоде – на 37-й минуте. Этот гол позволил «Брюинс» повести со счетом 2:0.
Вратарь «Сэйбрс» Юкко-Пекка Луукконен после этого пропустил еще 2 шайбы и был заменен на 17-й секунде третьего периода.
Он завершил матч с 15 отраженными бросками из 19. Вышедший на замену Алекс Лайон отразил все 7 бросков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Баффало с таким товарищем в воротах может дойти до цугундера.. В плей офф это важный фактор
Варатари могут в итоге потопить бысков☹️
