Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили

Морган Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки.

Форвард «Бостона » Морган Гики забил «Баффало » с центра площадки броском с неудобной руки во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:2, 1-1).

Эпизод произошел во втором периоде – на 37-й минуте. Этот гол позволил «Брюинс» повести со счетом 2:0.

Вратарь «Сэйбрс» Юкко-Пекка Луукконен после этого пропустил еще 2 шайбы и был заменен на 17-й секунде третьего периода.

Он завершил матч с 15 отраженными бросками из 19. Вышедший на замену Алекс Лайон отразил все 7 бросков.