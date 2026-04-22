«Юта» сравняла счет в серии с «Вегасом» (1-1), выиграв 2-й матч (3:2). Кули принес «Мамонту» 1-ю победу в плей-офф в истории клуба, забив на 54-й минуте

«Юта» сравняла счет в серии с «Вегасом» (1-1), выиграв 2-й матч (3:2).

«Юта» обыграла «Вегас » (3:2) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1).

Победа стала первой для клуба из Солт-Лейк-Сити в плей-офф НХЛ . Франшиза была основана в 2024 году, а в 2025-м получила название «Мамонт».

В рамках сделки по вступлению в лигу ей достались все хоккейные активы выбывшей из лиги «Аризоны», но не история «Койотис».

Автором победной шайбы на 54-й минуте стал 21-летний форвард «Юты» Логан Кули , признанный первой звездой встречи. Ему ассистировал форвард Дилан Гюнтер, который ранее также отметился голом.