  • «Юта» сравняла счет в серии с «Вегасом» (1-1), выиграв 2-й матч (3:2). Кули принес «Мамонту» 1-ю победу в плей-офф в истории клуба, забив на 54-й минуте
«Юта» обыграла «Вегас» (3:2) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1). 

Победа стала первой для клуба из Солт-Лейк-Сити в плей-офф НХЛ. Франшиза была основана в 2024 году, а в 2025-м получила название «Мамонт».

В рамках сделки по вступлению в лигу ей достались все хоккейные активы выбывшей из лиги «Аризоны», но не история «Койотис». 

Автором победной шайбы на 54-й минуте стал 21-летний форвард «Юты» Логан Кули, признанный первой звездой встречи. Ему ассистировал форвард Дилан Гюнтер, который ранее также отметился голом. 

По двум матчам не совсем понятно:это Юта так хороша, или Вегас так плох. Но в любом случае мамонты дадут бой.
Ответ Михаил Рыбкин
Скорее всего первое. Юта реально хорошо играет
