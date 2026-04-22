«Юта» сравняла счет в серии с «Вегасом» (1-1), выиграв 2-й матч (3:2). Кули принес «Мамонту» 1-ю победу в плей-офф в истории клуба, забив на 54-й минуте
Победа стала первой для клуба из Солт-Лейк-Сити в плей-офф НХЛ. Франшиза была основана в 2024 году, а в 2025-м получила название «Мамонт».
В рамках сделки по вступлению в лигу ей достались все хоккейные активы выбывшей из лиги «Аризоны», но не история «Койотис».
Автором победной шайбы на 54-й минуте стал 21-летний форвард «Юты» Логан Кули, признанный первой звездой встречи. Ему ассистировал форвард Дилан Гюнтер, который ранее также отметился голом.
Когда Овечкин завершит карьеру?15924 голоса
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
По двум матчам не совсем понятно:это Юта так хороша, или Вегас так плох. Но в любом случае мамонты дадут бой.
Скорее всего первое. Юта реально хорошо играет
