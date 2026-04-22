  • «Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
«Баффало» и «Бостон» набрали в общей сложности 94 минуты штрафа во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:4, 1-1). 

Игроки обеих команд получили по 47 минут.

У «Брюинс» больше всех штрафа получили защитники Никита Задоров (16 минут) и Эндрю Пик (12), у «Сэйбрс» – форварды Тейдж Томпсон (14) и Зак Бенсон (12). 

По ходу матча возникло несколько стычек, в третьем периоде по итогам самой массовой из них судьи выписали названным выше игрокам дисциплинарные штрафы по 10 минут. 

В другом эпизоде ранее произошла драка между защитником «Баффало» Логаном Стэнли и форвардом «Брюинс» Марком Кастеликом. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
