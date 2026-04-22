«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались

«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии.

«Баффало» и «Бостон » набрали в общей сложности 94 минуты штрафа во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:4, 1-1).

Игроки обеих команд получили по 47 минут.

У «Брюинс» больше всех штрафа получили защитники Никита Задоров (16 минут) и Эндрю Пик (12), у «Сэйбрс» – форварды Тейдж Томпсон (14) и Зак Бенсон (12).

По ходу матча возникло несколько стычек, в третьем периоде по итогам самой массовой из них судьи выписали названным выше игрокам дисциплинарные штрафы по 10 минут.

В другом эпизоде ранее произошла драка между защитником «Баффало » Логаном Стэнли и форвардом «Брюинс» Марком Кастеликом.