«Салават» продлит 40-летнего Панина на сезон, заявил Баширов: «Не будь его, мы бы не попали в плей-офф. У нас был боеспособный коллектив благодаря ему»
Генеральный директор «Салавата Юлаев» Ринат Баширов сообщил, что 40-летний защитник Григорий Панин остается в команде еще на один сезон.
«Панин продолжит выступать за команду. Не будь его, мы бы не попали в плей-офф. Благодаря ему у нас был боеспособный коллектив. Помощь Григория в следующем сезоне нам будет нужна.
По Ремпалу, Кузнецову и другим свободным агентам начнем работать чуть позже. С Василевским идут сложные переговоры, но он хочет остаться.
Сейчас ведется активная работа по продлению контрактов с ограниченно свободными агентами, переподписываем с повышением зарплаты двух игроков», – сказал Ринат Баширов.
В этом сезоне Панин провел 67 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 10 (4+6) очков при полезности «плюс 11». В плей-офф в его активе 1 (0+1) балл при нейтральной полезности в 10 играх.