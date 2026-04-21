«Салават» не может получить финансирование на 2026 год в размере 1,5 млрд рублей от «Роснефти» («СЭ»)

«Салават Юлаев» не может получить финансирование от «Роснефти».

«Салават Юлаев » с января не может получить финансирование на 2026 год в размере 1,5 миллиарда рублей от главного спонсора – «Роснефти».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что закрывать накопившиеся задолженности уфимский клуб начнет после того, как получит в полном объеме годовой бюджет.

В этом сезоне «Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова занял 5-е место в Восточной конференции, обыграл «Автомобилист» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина, но уступил «Локомотиву» (0-4 в серии) во втором.