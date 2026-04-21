  • «Салават» не может получить финансирование на 2026 год в размере 1,5 млрд рублей от «Роснефти» («СЭ»)
«Салават Юлаев» с января не может получить финансирование на 2026 год в размере 1,5 миллиарда рублей от главного спонсора – «Роснефти».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что закрывать накопившиеся задолженности уфимский клуб начнет после того, как получит в полном объеме годовой бюджет.

В этом сезоне «Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова занял 5-е место в Восточной конференции, обыграл «Автомобилист» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина, но уступил «Локомотиву» (0-4 в серии) во втором.

Свои же деньги вынуждены клянчить, довели республику. К сожалению, это ведь не только хоккея касается, упадок во всех сферах
Что значит свои? Это деньги хоккейной команды?
По крайней мере башкирские деньги
Ну зато ЦСКА стабильно бабки получают, молодцы Роснефть
Ну не потянут Русские Нефтяные компании по 2 клуба крупных в КХЛ. Есть нюансы в отрасли на данный момент.
Нюансы такие, что два крупнейших порта расхерачили.
С приходом Роснефти в регион только хуже стало. Башнефть вроде и по налогом первый а контора скатилась в шарашкину. Вредность убрали, добычу сократили, СЮ спонсировать не хотят, производство не модернизируют
Так все по старой схеме)) Отдадут Ремпала или Жаровского - получат бабки))
Жаровского опасно брать, он сразу в Монреаль может уехать
Это да,но и просто права выкупить можно
вообще то Башнефть была региональной компанией, почему сейчас Роснефть поглотив Башнефть уклоняется от обязательств??
ничего личного, это бизнес...
А как ты хотел? Так работает Еврейская система🤷‍♂️
Хоккею пора жить по средствам. Если надо, снизить контракты в 10 раз.
Ты это руководству СКА и АкБарса скажи
а какой дурак их вообще в 10 раз поднял.У футболистов там вообще какието зарплаты нереальные.А если будут ныть то вперед в шахту или на завод.
Отличный итог правления "счастья работать дома".
Денег нет , но вы держитесь (с) ;)
Деньги есть, но не про вашу честь :)
Д.Аронович.Мэндэль.☝️
Ещё раз за Путина проголосуйте и Салават точно будет на помойке Чемпионов.......
Вот ты чудак) А чё ты думаешь? Если ща него не проголосуют...он выборы не выиграет чтоли ?)
Дзюдоист и его приближённые.... давно уже всех вертели!
Вся башкирское достояние ушло в лжеармейцев.
Ги Буше о «Локомотиве»: «Авангард» встретится с гигантом КХЛ, который правильно строился несколько лет. У них есть габариты и мастерство – пожалуй, лучшие в лиге по сочетанию этих факторов»
38 минут назад
Гендиректор «Салавата» о КХЛ: «Некоторые потеряли приличие, неконкурентная среда. У всех есть какие-то кураторы, их подчиненные считают, что все крепостные. Приходится вести нечестную игру»
сегодня, 10:24
Ковальчук назначен президентом «Шанхая»: «Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода»
сегодня, 10:10
«Салават» продлит 40-летнего Панина на сезон, заявил Баширов: «Не будь его, мы бы не попали в плей-офф. У нас был боеспособный коллектив благодаря ему»
сегодня, 09:56
Журналист Хайруллин: «В руководстве СКА уверены в своей исключительности. По слухам, фраза «Мы – хоккейная «Барселона» звучит довольно часто»
сегодня, 08:42
Дзюдоист Адамян о том, хорош ли Ротенберг как тренер: «Профессионал, который знает, что делает. Создает хорошие условия для команды, от игроков требуется только побеждать»
сегодня, 08:28
Для чего «Амур» использует нейрофитнес? Разбираем подготовку хоккеистов
сегодня, 06:00Спецпроект
Капризов во 2-м матче против «Далласа»: ассист, 2 броска и «+2» за 24:43. У него 4 очка и «+5» в серии
сегодня, 05:55
Тренин получил травму во 2-м матче серии с «Далласом» после хита Блэкуэлла. Яков успел применить 3 силовых за 3:02
сегодня, 05:45Видео
Макдэвид остался без очков в 1-м матче серии с «Анахаймом». У лучшего бомбардира регулярки НХЛ 3 броска и 57% на точке за 24:50
сегодня, 05:35
Виларди сыграет за сборную Канады на ЧМ-2026. Форвард «Виннипега» набрал 69 очков в 82 матчах сезона
8 минут назад
Богдан Киселевич: «Впервые в истории КХЛ в полуфиналах нет фаворитов. Огорчают статьи о том, что сезон скучноватый. Приходит время убрать нытье и негатив – у нас отличный хоккей»
22 минуты назад
«Автомобилист» продлил контракт с Денежкиным на два года. Форвард набрал 29 очков в 55 матчах сезона
сегодня, 10:40
Артюхин стал генменеджером «Шанхая». Ковальчук заявил: «Работа скаутом «Вегаса» помогла Евгению перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства»
сегодня, 10:40
«Сибирь» подписала контракт с Косолаповым на два года. Форвард набрал 40 очков в 42 матчах за клуб в сезоне
сегодня, 09:42
«Ак Барс» не делал предложение Лиможу. Клуб займется формированием состава после сезона («Бизнес Online»)
сегодня, 09:28
В детской хоккейной школе в Екатеринбурге прошли обыски. Экс-директора подозревают в мошенничестве, получении и даче взятки, превышении полномочий (E1.RU)
сегодня, 08:56
Войнов ближе всех к возвращению в состав «Авангарда» после травмы. Волков и Чистяков могут сыграть с «Локомотивом»
сегодня, 08:14
Киселевич о серии ЦСКА и «Авангарда»: «Энциклопедия хоккея. Чтобы побеждать по системе Никитина, армейцам не хватает образования и кадрового потенциала»
сегодня, 07:55
Галуцен о «Далласе» после 4:2 с «Миннесотой»: «С нашей стороны это была игра плей-офф. Первая в этой серии, у них – вторая. Мы уже больше были похожи на себя»
сегодня, 07:45
