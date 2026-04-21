Журналист Хайруллин: «В руководстве СКА уверены в своей исключительности. По слухам, фраза «Мы – хоккейная «Барселона» звучит довольно часто»
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что хоккеисты, которые выходят на рынок свободных агентов, не рассматривают СКА в качестве приоритетного варианта.
«Свободные агенты не рассматривают СКА в качестве приоритетного варианта – в клубе не готовы давать большие деньги, да и перспективы побороться за кубок при нынешней ситуации нет.
При этом в руководстве армейцев до сих пор уверены в своей исключительности – по слухам, фраза «Мы – хоккейная «Барселона» звучит довольно часто», – написал Артур Хайруллин.
В этом сезоне СКА под руководством Игоря Ларионова занял 5-е место в таблице Западной конференции и проиграл ЦСКА (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
по слухам...
клевая журналистика
тут я бы мастерство оценил - придумано все достаточно правдопободно. кто захотел поверить - охотно это сделал.