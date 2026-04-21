  • Журналист Хайруллин: «В руководстве СКА уверены в своей исключительности. По слухам, фраза «Мы – хоккейная «Барселона» звучит довольно часто»
20

Журналист Хайруллин: «В руководстве СКА уверены в своей исключительности. По слухам, фраза «Мы – хоккейная «Барселона» звучит довольно часто»

Журналист Хайруллин: в СКА фраза «Мы – хоккейная «Барселона» звучит часто.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что хоккеисты, которые выходят на рынок свободных агентов, не рассматривают СКА в качестве приоритетного варианта.

«Свободные агенты не рассматривают СКА в качестве приоритетного варианта – в клубе не готовы давать большие деньги, да и перспективы побороться за кубок при нынешней ситуации нет.

При этом в руководстве армейцев до сих пор уверены в своей исключительности – по слухам, фраза «Мы – хоккейная «Барселона» звучит довольно часто», – написал Артур Хайруллин.

В этом сезоне СКА под руководством Игоря Ларионова занял 5-е место в таблице Западной конференции и проиграл ЦСКА (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5587 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСКА
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
Раньше видимо были хоккейным Реалом во главе с Йосей. Теперь переобуться пришлось в Барселону. Власть сменилась
Начхать на СКА, но главный **бол всея Руси - Артур Хайруллин. Инсайдер, мать его, который раз из десяти в инсайды попадает)
журналист...
по слухам...
клевая журналистика
Хоккейный Атлетико—ЦСКА, хоккейная Барса—Ска, хоккейный Реал—Металлург, хоккейный Ювентус—Ак Барс))
Ответ MMg2026
Хоккейный Атлетико—ЦСКА, хоккейная Барса—Ска, хоккейный Реал—Металлург, хоккейный Ювентус—Ак Барс))
А Ксел обычный алкаш🤣
Вы в Ска ,как на тренерскую скамейку не становитесь и себя не называйте- всё равно в следующем сезоне в обладатели КГ не сгодитесь !
ну кликбейт наше все, слухи то можно разные придумывать, кто подтянет то? да никто
тут я бы мастерство оценил - придумано все достаточно правдопободно. кто захотел поверить - охотно это сделал.
Воздухан и сплетник Артурчик знает свое ремесло )
