Дзюдоист Адамян о том, хорош ли Ротенберг как тренер: «Профессионал, который знает, что делает. Создает хорошие условия для команды, от игроков требуется только побеждать»

Чемпион мира и Европы по дзюдо Арман Адамян рассказал об опыте работы в хоккее с Романом Ротенбергом.

– Любопытная строчка из вашей биографии связана с хоккейным клубом СКА, где вы даже тренером поработать успели. Как познакомились с Романом Ротенбергом, который тогда руководил командой?

– Нас познакомил Михаил Рахлин, президент питерской Федерации дзюдо. И вот поступило предложение в межсезонье с хоккеистами поработать.

Мы тогда на Олимпиаду не попали, появилось свободное время. Я согласился. Для меня ведь это тоже плюс – отвлечься от дзюдо, потому что в моей жизни его 24/7. А тут что-то новое. И мне очень понравилось на самом деле.

– За что отвечали?

– За физподготовку.

– Как с Романом Борисовичем общаетесь?

– Хорошо с ним общаемся. Он следит за моей карьерой, всегда меня поздравляет. Вот в Абу-Даби месяца три назад выиграл на этапе «Большого шлема», поздравил.

– Если он сейчас возглавит «Динамо» и позовет помочь, отзоветесь?

– Почему бы и нет? Просто у меня сейчас приоритет – это моя спортивная карьера, дзюдо. А потом уже все остальное.

– Насколько он хорош как тренер? А то пишут о нем разное.

– В мой адрес тоже много всякой грязи писали. Такие люди всегда будут. А я был за кулисами, все видел.

Видел, что человек – профессионал, который знает, что делает. Создает хорошие условия для команды, и от игроков требуется только побеждать, – сказал Арман Адамян.

«Роман Борисович – профи, про меня тоже много чего говорят». Медаль Евро по дзюдо взял друг Ротенберга

"Пацаны, я вас в кафешку сводил, че вы не побеждаете? Какая ещё тактика?!"
Ротоботоферма работает. Посевная началась.
Самый ор что это ведь всё не бесплатно. Чел реально закидывает всем этим клоунам на пиво, чтобы они даже не говорили это (в этом я сомневаюсь) а разрешили ставить своё имя под бреднями его литнегра) На кейсе Ротенберга можно целый семестр маркетологов обучать)))
Пусть бы этот "профессионал" дзюдоистов и тренировал, а в хоккей не лез
Холуи всех мастей даже не понимают, что сами его закапывают. Что он фанатик хоккея мы в курсе. Про построение вертикали, условий тоже знаем (с такими деньгами и админресурсом там не нужно много мозгов). Кто-нибудь может внятно ответить, почему именно ГТ нужно его ставить? Он что, Арбелоа, печеньки носит игрокам, только чтобы они играли? Стань он ГМ Динамо это было бы логично. Ты отработал с ним сезон, в чем его тренерский подход?? Я видел игры ска вживую, там вообще никакой тактики нет, вообще никаких растакаток и комбинаций, кроме тех, которые высококлассные игроки придумывали сами. Грицюк с броском стоит на большинстве справа, Никишин под наброс и подключение третьим в атаку? Это в ДЮСШ ставят еще
Скоро и до театралов дойдут в вопросе профессионализма Романа Ротенберга
Ключевая фраза: "всегда меня поздравляет". Да, это сложно оспорить, почти каждый день видим тут плоды этой активности.
Только побеждать? Пффф, всего-то)))
Роман Борисович зело велик!
Материалы по теме
Рябыкин о Ротенберге: «В КХЛ стало скучно без пресс-конференций с его участием. Если он возглавит «Динамо», на «ВТБ-Арене» будут постоянные аншлаги»
вчера, 19:45
Прохоров о готовности Ротенберга возглавить «Динамо»: «Клубу можно позавидовать, пора возвращаться на вершину. В СКА при Романе вертикаль давала плоды»
19 апреля, 19:00
Крикунов о Ротенберге во главе «Динамо»: «Все выиграют от его назначения. СКА при нем воспитал много талантов для НХЛ, КХЛ, МХЛ и сборных России»
18 апреля, 16:17
Рекомендуем
Главные новости
Журналист Хайруллин: «В руководстве СКА уверены в своей исключительности. По слухам, фраза «Мы – хоккейная «Барселона» звучит довольно часто»
14 минут назад
Для чего «Амур» использует нейрофитнес? Разбираем подготовку хоккеистов
сегодня, 06:00Спецпроект
Капризов во 2-м матче против «Далласа»: ассист, 2 броска и «+2» за 24:43. У него 4 очка и «+5» в серии
сегодня, 05:55
Тренин получил травму во 2-м матче серии с «Далласом» после хита Блэкуэлла. Яков успел применить 3 силовых за 3:02
сегодня, 05:45Видео
Макдэвид остался без очков в 1-м матче серии с «Анахаймом». У лучшего бомбардира регулярки НХЛ 3 броска и 57% на точке за 24:50
сегодня, 05:35
Подколзин сделал 2 ассиста в 1-м матче серии против «Анахайма». У него 2 броска, 7 хитов, 1 блок и «+1» за 18:04
сегодня, 05:25Видео
Драйзайтль вернулся в состав «Эдмонтона» на старте плей-офф, пропустив более месяца из-за травмы. Он сделал 2 ассиста в 1-м матче серии с «Анахаймом»
сегодня, 05:15
«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» (4:3) в 1-м матче серии. Капанен забил победный гол на 59-й минуте с паса Подколзина, оформив дубль
сегодня, 05:10
Кубок Стэнли. «Питтсбург» проиграл «Филадельфии», «Каролина» одолела «Оттаву» во 2-м овертайме, «Даллас» обыграл «Миннесоту», «Эдмонтон» вырвал победу у «Анахайма»
сегодня, 05:00
«Даллас» сравнял счет в серии с «Миннесотой» (1-1), выиграв 2-й матч (4:2). Джонстон сделал дубль, Дюшен набрал 1+1, Робертсон забил победный гол
сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
Войнов ближе всех к возвращению в состав «Авангарда» после травмы. Волков и Чистяков могут сыграть с «Локомотивом»
42 минуты назад
Киселевич о серии ЦСКА и «Авангарда»: «Энциклопедия хоккея. Чтобы побеждать по системе Никитина, армейцам не хватает образования и кадрового потенциала»
сегодня, 07:55
Галуцен о «Далласе» после 4:2 с «Миннесотой»: «С нашей стороны это была игра плей-офф. Первая в этой серии, у них – вторая. Мы уже больше были похожи на себя»
сегодня, 07:45
Токкет о 2-0 в серии против «Питтсбурга»: «Они не сдались. «Филадельфия» не поедет домой с высокомерным видом. Мы довольны, но нужно кое-что скорректировать»
сегодня, 07:22
28-летний Терри набрал 3 (2+1) очка в дебютном матче в плей-офф НХЛ и повторил рекорд «Анахайма». Кария установил его в 1997 году
сегодня, 07:10
Зукарелло пропустил 2-й матч серии с «Далласом» из-за травмы. Майерс попал форварду «Миннесоты» локтем в голову в 1-й игре
сегодня, 06:55
Юров без очков в серии с «Далласом»: 1 бросок, 3 хита, «минус 1» и 67% на точке за 10:42 во 2-й игре
сегодня, 06:45
Минтюков дебютировал в плей-офф НХЛ. У защитника «Анахайма» 2 хита, 1 потеря и 1 перехват за 19:35 против «Эдмонтона»
сегодня, 06:30
Тарасенко делит с Ковалевым 10-е место по играм в плей-офф НХЛ среди россиян (123)
сегодня, 06:20
Никишин сыграл 28:19 во 2-м матче серии с «Оттавой» – личный рекорд в НХЛ. У него 4 броска мимо створа, 1 блок, 1 хит, 2 потери и «минус 1»
сегодня, 04:34
Рекомендуем