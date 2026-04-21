Киселевич о серии ЦСКА и «Авангарда»: «Энциклопедия хоккея. Чтобы побеждать по системе Никитина, армейцам не хватает образования и кадрового потенциала»

Богдан Киселевич о серии ЦСКА и «Авангарда»: энциклопедия хоккея.

Экс-защитник ЦСКА и «Авангарда» Богдан Киселевич высказался о серии с участием команд во втором раунде Кубка Гагарина (1-4).

– Богдан, интересны ваши профессиональные оценки плей-офф КХЛ – как действующего обладателя Кубка Гагарина, который еще совсем недавно находился в роли хоккеиста.

– Понятно, что с наибольшим вниманием следил за серией моих бывших команд – ЦСКА и «Авангарда». В Москве и Омске у меня осталось много друзей, переживал за каждого, может, чуть выделял ЦСКА, с армейцами брал Кубок Гагарина и пять раз выигрывал регулярный чемпионат.

Считаю, что для болельщиков эта серия стала энциклопедией хоккея, по ней можно изучать нашу игру в мельчайших деталях.

С первого же матча узнавал руку Игоря Валерьевича Никитина. Подкаты, раскаты, стыки – все строго по системе тренерского штаба. Молодые хоккеисты ЦСКА проходили это обучение – пока с переменным успехом, что показал результат 1-4.

Но в целом было видно, что ЦСКА провел этот сезон с огромной пользой для себя, шло обучение. Все-таки армейцам Москвы, чтобы побеждать по системе Никитина, еще не хватает образования, а также кадрового потенциала.

Две пятерки есть – но есть и позиции, которые нужно укреплять. Это было видно на фоне «Авангарда », который укомплектован более солидно и оборона которого не допускала каскадных ошибок, – считает Киселевич.