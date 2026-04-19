Крикунов о «Локомотиве»: «Хартли – опытный специалист, он не стал менять основы, которые заложил Никитин, а слегка их подкорректировал. За счет стабильности клуб может навязать борьбу любому»

Крикунов поделился мнением об игре «Локомотива» в сезоне-2025/26.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением об игре «Локомотива » в этом сезоне.

Во первом раунде плей-офф клуб обыграл «Спартак» (4-1 в серии), во втором – победил «Салават Юлаев» (4-0).

В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Авангардом».

«С самого начала сезона было очевидно, что «Локомотив» будет ничуть не хуже, чем сезон назад. Хартли я считаю опытным специалистом, он не стал менять основы, которые заложил Никитин , а слегка их подкорректировал.

Мое мнение — за счет преемственности и стабильности «Локо» может навязать борьбу любому и оказаться сильнее», – сказал Крикунов.