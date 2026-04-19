  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Крикунов о «Локомотиве»: «Хартли – опытный специалист, он не стал менять основы, которые заложил Никитин, а слегка их подкорректировал. За счет стабильности клуб может навязать борьбу любому»
8

Крикунов о «Локомотиве»: «Хартли – опытный специалист, он не стал менять основы, которые заложил Никитин, а слегка их подкорректировал. За счет стабильности клуб может навязать борьбу любому»

Крикунов поделился мнением об игре «Локомотива» в сезоне-2025/26.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением об игре «Локомотива» в этом сезоне.

Во первом раунде плей-офф клуб обыграл «Спартак» (4-1 в серии), во втором – победил «Салават Юлаев» (4-0).

В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Авангардом».

«С самого начала сезона было очевидно, что «Локомотив» будет ничуть не хуже, чем сезон назад. Хартли я считаю опытным специалистом, он не стал менять основы, которые заложил Никитин, а слегка их подкорректировал.

Мое мнение — за счет преемственности и стабильности «Локо» может навязать борьбу любому и оказаться сильнее», – сказал Крикунов.

Когда Овечкин завершит карьеру?15990 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoВладимир Крикунов
logoБоб Хартли
logoИгорь Никитин
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Наконец-то адекватный комментарий от Крикунова. Но слово "навязать" странно звучит в этом контексте. Авангард в этой паре не фаворит. Шансы 50 на 50.
Согласен, все 4 полуфиналистов остались достойные.Болею за Локо
Ответ sepa2222
Сильнейшие 4команды регулярки))
Ответ MMg2026
Да, четверка сильнейших. Кто бы сомневался. За 16 летнюю историю КХЛ КГ брали только те команды, которые занимали в регулярке именно 1, 2, 3 и 4 место. А ещё дважды команда, занявшая в регулярке 8 место. Но это исключение. Мы знаем, что первый раз это была Казань во главе с Билялетдиновым, имеющая великолепный состав, а второй раз Металлург с Мозякиным, Зариповым, Коваржем, Кошечкиным и др. сильными игроками. Просто тем составам не надо было ничего никому доказывать. У них была цель КГ и они готовились именно к этому. А Регулярка для них была по сути подготовкой к КГ. Так, что Металлург, Авангард, Локо и АК Барс справедливые кандидаты на КГ. А теперь немного статистики. За 16 лет команды, занимающие в регулярке 1 и3 места брали КГ по два раза.(Сейчас это Металлург и Локо). Команда с четвертой позиции 3 раза. Сейчас это Казань. А теперь внимание. Команда, занимавшая в регулярке 2 место, брала КГ 7 раз! Сейчас это Авангард. Почему так. Статистика ведь беспристрастна . Может она знает то, о чем мы даже не догадываемся. Мое предположение такое, что команды, выигравшие Регулярку, весь сезон были поглощены сбором очков. Т.е. результат регулярки явился следствием недоработки подготовку к главному турниру КГ. Ведь помните проклятие чемпиона регулярки, нежелание прикасаться к КК. 3 и4 позиции в регулярке подготовились к КГ не хуже. А вот 2 позиция. Видимо это хороший, слаженный коллектив, который в регулярке за счет класса сильно не проседал, но и вел планомерную подготовку к КГ. И потому они лучше подготовились к главному трофею. Отсюда и 7 КГ. С точки зрения статистики лучшие шансы у Авангарда. Но это не означает, что именно они возьмут кубок. И если даже они его не возьмут, то статистика почти не изменится. Ясно,что все четыре команды, а они действительно лучшие, имеют свой шанс на КГ. Весь вопрос в том, кто этим шансом лучше воспользуется.
Пошла соломка на случай чемпионства, что Локомотив победил благодаря никитину, а не Хартли)))
Никитин и Хартли хорошие, но Ротенберг лучше, добавил Крикунов)
А теперь мое мнение—выиграть КГ может любая команда из 4полуфиналистов)) Потому, что у каждого есть свои плюсы и минусы. Вот и посмотрим кто станет чемпионом. Забудьте про 4,5матчей как в прошлых сериях)) Будет хард рок))
В финал выйдут те две команды в первую очередь у которых вратари сыграют выше "головы ", а полевые игроки будут реализовывать своё большинство !
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
