31-летний Ристолайнен о дебюте в плей-офф НХЛ: «Не терпелось сыграть, просто хотелось выйти на лед. Мы одержали победу. Это все, что имеет значение»

Защитник «Филадельфии» Расмус Ристолайнен высказался о своем дебюте в плей-офф НХЛ.

«Флайерс» одержали победу в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Питтсбургом » (3:2, 1-0).

31-летний Ристолайнен отметился передачей в этой игре. Это был его первый матч в розыгрыше Кубка Стэнли. Он проводит 13-й сезон в НХЛ . Ранее Ристолайнен выступал за «Баффало».

«Просто не терпелось сыграть. Конечно, вся подготовка, разминка казались долгими. Просто хотелось выйти на лед и начать играть.

Это было здорово. Мы хорошо сыграли, одержали победу. Это все, что имеет значение», – сказал Ристолайнен.