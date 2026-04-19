31-летний Ристолайнен о дебюте в плей-офф НХЛ: «Не терпелось сыграть, просто хотелось выйти на лед. Мы одержали победу. Это все, что имеет значение»
Расмус Ристолайнен высказался о своем дебюте в плей-офф НХЛ.
Защитник «Филадельфии» Расмус Ристолайнен высказался о своем дебюте в плей-офф НХЛ.
«Флайерс» одержали победу в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Питтсбургом» (3:2, 1-0).
31-летний Ристолайнен отметился передачей в этой игре. Это был его первый матч в розыгрыше Кубка Стэнли. Он проводит 13-й сезон в НХЛ. Ранее Ристолайнен выступал за «Баффало».
«Просто не терпелось сыграть. Конечно, вся подготовка, разминка казались долгими. Просто хотелось выйти на лед и начать играть.
Это было здорово. Мы хорошо сыграли, одержали победу. Это все, что имеет значение», – сказал Ристолайнен.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
