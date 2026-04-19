Вячеслав Быков: «На ЦСКА во все времена настраивались крайне серьезно, из-за этого коллектив оставлял много сил уже в первых раундах. После поражений всегда делаются нужные выводы»

Быков высказался о выступлении ЦСКА в этом сезоне.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о выступлении клуба из Москвы в сезоне-2025/26.

Команда тренера Игоря Никитина проиграла «Авангарду» в 1/4 финала плей-офф (4-1 в серии).

«На армейцев во все времена соперники настраивались крайне серьезно, из-за этого коллектив оставлял много сил уже в первых раундах. Если удавалось не сбавить темп в более дальних стадиях, случался проход в финал и иногда победа.

После поражений всегда делаются нужные выводы, в этом есть позитивные моменты», – сказал Быков.