Вячеслав Быков: «На ЦСКА во все времена настраивались крайне серьезно, из-за этого коллектив оставлял много сил уже в первых раундах. После поражений всегда делаются нужные выводы»
Быков высказался о выступлении ЦСКА в этом сезоне.
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о выступлении клуба из Москвы в сезоне-2025/26.
Команда тренера Игоря Никитина проиграла «Авангарду» в 1/4 финала плей-офф (4-1 в серии).
«На армейцев во все времена соперники настраивались крайне серьезно, из-за этого коллектив оставлял много сил уже в первых раундах. Если удавалось не сбавить темп в более дальних стадиях, случался проход в финал и иногда победа.
После поражений всегда делаются нужные выводы, в этом есть позитивные моменты», – сказал Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
С начала 90-х до прихода Роснефти, хоккейный ЦСКА был даже не середняком
Особенно в советские времена. После первого раунда были выжаты как лимоны (или что там в СССР вместо лимонов было)
как давно это было.ЦСКА лидер Российского хоккея. И на него действительно настраивались.Сейчас просто середняк .Возможно Никитин поднимет.Все больше убеждаюсь больше интереса к развитию хоккея проявляет Восток страны.
Бедняги. Всю жизнь мучаются. Другие-то друг дружке просто так проигрывали
Уже как три года никому не нужны эти середняки))
