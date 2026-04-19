Реник о Трампе: «Самый могущественный человек в мире и лучший президент, когда-либо ступавший на землю США. Я знаю его 25 лет, он любит Америку»

Экс-форвард клубов НХЛ Реник поддержал президента США Трампа.

Член Зала хоккейной славы, экс-нападающий клубов НХЛ Джереми Реник поделился мнением о президенте США Дональде Трампе.

Бывший игрок НХЛ поддержал Трампа во время митинга Turning Point USA в Финиксе на фоне продолжающейся военной операции в Иране.

«Буквально самый могущественный человек во всем мире и лучший президент, когда-либо ступавший на землю Соединенных Штатов. За то, что он пытается сделать, за то, через что он проходит ежедневно, ежегодно.

Этот парень просто любит Америку. Я знаю его 25 лет. Он хочет лучшего для людей здесь, и даже для тех, кто против него, и я думаю, что это благородное качество», – заявил Реник.