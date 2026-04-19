  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Реник о Трампе: «Самый могущественный человек в мире и лучший президент, когда-либо ступавший на землю США. Я знаю его 25 лет, он любит Америку»
77

Реник о Трампе: «Самый могущественный человек в мире и лучший президент, когда-либо ступавший на землю США. Я знаю его 25 лет, он любит Америку»

Экс-форвард клубов НХЛ Реник поддержал президента США Трампа.

Член Зала хоккейной славы, экс-нападающий клубов НХЛ Джереми Реник поделился мнением о президенте США Дональде Трампе.

Бывший игрок НХЛ поддержал Трампа во время митинга Turning Point USA в Финиксе на фоне продолжающейся военной операции в Иране.

«Буквально самый могущественный человек во всем мире и лучший президент, когда-либо ступавший на землю Соединенных Штатов. За то, что он пытается сделать, за то, через что он проходит ежедневно, ежегодно.

Этот парень просто любит Америку. Я знаю его 25 лет. Он хочет лучшего для людей здесь, и даже для тех, кто против него, и я думаю, что это благородное качество», – заявил Реник.

Когда Овечкин завершит карьеру?16067 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportskeeda
logoДжереми Реник
logoПолитика
logoДональд Трамп
logoНХЛ
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В каждой стране есть свой Назаров
Ответ Владимир Чехов
В каждой стране есть свой Назаров
И Газзаев
На острове тусовался тоже походу
"Он хочет лучшего для людей", ты скажи это людям в Иране, Ливане, Венесуэле, господин бывший спортсмен!
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
"Он хочет лучшего для людей", ты скажи это людям в Иране, Ливане, Венесуэле, господин бывший спортсмен!
Югославия, Ливия, Афганистан, Вьетнам… все эти страны только и «ждали» пока Америка их спасет
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
"Он хочет лучшего для людей", ты скажи это людям в Иране, Ливане, Венесуэле, господин бывший спортсмен!
Люди Ирана совсем не против чтобы с властью религиозных мракобесов было покончено и они вышли на улицы против автоматов басиджей и корпуса.
Люди Ливана не против чтоб всю территорию ливана контролировало государство, а не террористы хазбалы.
Люди Венесуэлы плясали на улицах, когда диктатора втащившего в нищету нефтяную сверхдержаву вытащили как щенка за шиворот))
тот самый "самый могущественный", который Иран только в заявлениях побеждает
Ответ molot p
тот самый "самый могущественный", который Иран только в заявлениях побеждает
То ли дело "Малую Токмачку" в 1000-ый раз брать 🤣
Ответ Звезда Каталонского театра
То ли дело "Малую Токмачку" в 1000-ый раз брать 🤣
те, кто про путина так говорят тоже клоуны, как и те, кто так говорит про трумпа. другими словами ты ничем не лучше упоротых ватанов
Что там с проливом?
По чётным открыт, по нечётным закрыт?
Среда--санитарный день! :)
Ответ Protrek55
Что там с проливом? По чётным открыт, по нечётным закрыт? Среда--санитарный день! :)
А четверг, день рыбный
Американцы это нацисты похлеще третьего рейха.
У них есть Америка и «все остальные». И эти все остальные это дикари, папуасы, права которых ничего не значат, если они как-то мешают Америке зарабатывать деньги.
Если Америке надо: можно и убивать и грабить и осуществлять геноцид любой страны или народа.
А у нас все сопли жуют и пытаются понравиться «мировому сообществу». Ничему прошлое не учит…
Ответ ПаркПобеды
Американцы это нацисты похлеще третьего рейха. У них есть Америка и «все остальные». И эти все остальные это дикари, папуасы, права которых ничего не значат, если они как-то мешают Америке зарабатывать деньги. Если Америке надо: можно и убивать и грабить и осуществлять геноцид любой страны или народа. А у нас все сопли жуют и пытаются понравиться «мировому сообществу». Ничему прошлое не учит…
Все верно. Кстати, Америка - не страна, а часть света. Страна - сша.
Ответ ПаркПобеды
Американцы это нацисты похлеще третьего рейха. У них есть Америка и «все остальные». И эти все остальные это дикари, папуасы, права которых ничего не значат, если они как-то мешают Америке зарабатывать деньги. Если Америке надо: можно и убивать и грабить и осуществлять геноцид любой страны или народа. А у нас все сопли жуют и пытаются понравиться «мировому сообществу». Ничему прошлое не учит…
Комментарий скрыт
Как за 20 секунд понять что человек идиот.
Он уже создал Трамп Тим?
Все таки Максорли крепко ему в 90-ом по башке надавал - до сих пор сказывается
Осталось еще трамп-тим организовать
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
