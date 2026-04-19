Кросби о стычках с «Флайерс»: «Это будет частью серии. Нам нужно держаться от этого подальше и верить, что когда они попытаются это все начать, их накажут удалениями»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о стычках в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» (2:3, 0-1).

После судейских свистков на льду часто возникали стычки. Команды применили в общей сложности 81 силовой прием (41 у «Пингвинс», 40 у «Флайерс») и получили 18 минут штрафа (10 у «Питтсбурга », 8 у «Филадельфии»).

Кросби был удален дважды. Он получил 2 минуты штрафа за грубость против Джеймиа Драйсдейла на 12-й минуте первого периода и 2 минуты за удар клюшкой против Трэвиса Сэнхайма на отметке 18:51 третьго периода.

«Это будет частью серии. Думаю, нам нужно немного больше держаться от этого подальше и верить, что когда они будут делать это и попытаются это все начать, их накажут за это удалениями.

Я думаю, это то, что они хотят делать. Нам нужно держаться от этого подальше и верить, что они будут недисциплинированными», – сказал Кросби.