  Рябыкин о Никитине в ЦСКА: «Нельзя прийти и за один сезон все моментально сделать. Пока разобрался, пока вошел в курс дела… Быстро ничего не бывает»
Рябыкин о Никитине в ЦСКА: «Нельзя прийти и за один сезон все моментально сделать. Пока разобрался, пока вошел в курс дела… Быстро ничего не бывает»

Рябыкин высказался о выступлении ЦСКА в этом сезоне.

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о выступлении ЦСКА в сезоне-2025/26.

Команда тренера Игоря Никитина проиграла «Авангарду» в 1/4 финала плей-офф (4-1 в серии).

– Знаете, когда вы строите новую команду, то всегда нужно время. Нельзя прийти и за один сезон все моментально сделать, поэтому поражение ЦСКА объяснимо. Очень редко можно увидеть, что какой-то клуб с нуля выигрывает трофей.

В свою очередь, «Авангард» – это сильно укомплектованная команда. Конечно, у Омска есть травмированные ребята, что может сказаться в полуфинале. Поэтому посмотрим, в каком состоянии команда Ги Буше подойдет к ответственному и важному противостоянию с «Локомотивом».

– Значит, работу Игоря Никитина в целом можно оценить удовлетворительно?

– Считаю, что да. Первый год после его возвращения в ЦСКА, много новых хоккеистов, поэтому нужно сделать на это скидку. Пока разобрался, пока вошел в курс дела… Быстро ничего не бывает.

– Можно сказать, что в полуфинале нас ждет схватка двух ярких канадцев – Боба Хартли и Ги Буше?

– Боб все же более спокойный. Хартли выигрывал и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина. Ги Буше на данный момент не может похвастать такими успехами, – сказал Рябыкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Разобраться в некоторых и пары месяцев хватило. Да и эксперты из них скорее ик сперты пальцем в жо... небо получаются
