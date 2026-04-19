Малкин сделал 114-ю передачу в плей-офф и делит 17-е место в истории НХЛ с Оутсом

Малкин делит 17-е место по ассистам в истории плей-офф НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин забил гол и сделал передачу в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» (2:3, 0-1).

На счету 39-летнего россиянина стало 182 (68+114) очка в 178 играх в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру.

Трехкратный обладатель трофея повторил достижение Адама Оутса (114 передач в 163 матчах), разделив с ним 17-е место среди лучших ассистентов в истории плей-офф НХЛ.

Выше идут Стив Айзерман (115), Ларри Мерфи (115), Ларри Робинсон (116), Никита Кучеров (118), Эл Макиннис (121), Гленн Андерсон (121), Яромир Ягр (123), Сергей Федоров (124), Яри Курри (127), Даг Гилмор (128), Никлас Лидстрем (129), Сидни Кросби (130), Пол Коффи (137), Рэй Бурк (139), Марк Мессье (186) и Уэйн Гретцки (260).