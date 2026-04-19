Малкин сделал 114-ю передачу в плей-офф и делит 17-е место в истории НХЛ с Оутсом

Малкин делит 17-е место по ассистам в истории плей-офф НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал передачу в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» (2:3, 0-1).

На счету 39-летнего россиянина стало 182 (68+114) очка в 178 играх в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру.

Трехкратный обладатель трофея повторил достижение Адама Оутса (114 передач в 163 матчах), разделив с ним 17-е место среди лучших ассистентов в истории плей-офф НХЛ.

Выше идут Стив Айзерман (115), Ларри Мерфи (115), Ларри Робинсон (116), Никита Кучеров (118), Эл Макиннис (121), Гленн Андерсон (121), Яромир Ягр (123), Сергей Федоров (124), Яри Курри (127), Даг Гилмор (128), Никлас Лидстрем (129), Сидни Кросби (130), Пол Коффи (137), Рэй Бурк (139), Марк Мессье (186) и Уэйн Гретцки (260).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Это заявка на топ101 игроков всех времен.
Лет 15+ назад становился каждый год в мае лучшим хоккеистом мира. Особенно хорошо это было видно, когда заехал разок на ЧМ. Я такой доминации больше и не видел.
Как же даано это было... Хорошо что пылит ещё.
Лет 15+ назад становился каждый год в мае лучшим хоккеистом мира. Особенно хорошо это было видно, когда заехал разок на ЧМ. Я такой доминации больше и не видел. Как же даано это было... Хорошо что пылит ещё.
тот ЧМ малыч просто порвал в соло!!
тот ЧМ малыч просто порвал в соло!!
Но за то на крупных турнирах где собирались все лучшие было фиаско. 2010-2014-2016.
Молодец! Не стареют душой ветераны! И делом тоже. Евгению удачи!
Материалы по теме
Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
19 апреля, 06:58
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14
19 апреля, 05:55
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
19 апреля, 05:40
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
27 минут назад
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
35 минут назад
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
57 минут назад
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
сегодня, 07:53
Третьяк о кино: «Мне в молодые годы хотелось сыграть Д’Артаньяна. Нравилась одежда, такая бравада мушкетеров, скачки на лошадях»
сегодня, 07:40
Задоров вышел на 4-е место среди россиян по штрафу в плей-офф НХЛ (142 минуты), обогнав Федорова. В топ-3 – Малкин, Житник и Фетисов, Кучеров – 6-й
сегодня, 07:25
Кучеров делит 49-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (54). Среди россиян он 3-й, среди действующих игроков лиги – 7-й
сегодня, 06:55
Болельщики «Колорадо» разбили стекло за скамейкой «Лос-Анджелеса» после сэйва Уэджвуда, отразившего буллит. Матч плей-офф прервали на 20 минут
сегодня, 06:30Видео
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
6 минут назад
ЮЧМ-2026. Германия против Швеции, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада – со Словакией
12 минут назад
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
Василевский отразил 25 из 27 бросков во 2-м матче серии с «Монреалем» и стал 2-й звездой
сегодня, 03:25
«Бостон» сравнял счет в серии с «Баффало» (1-1), выиграв 2-й матч (4:2). Арвидссон сделал дубль, Пастрняк набрал 0+2
сегодня, 03:07
