Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»
Форвард «Филадельфии» Портер Мартон высказался о победе в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (3:2, 1-0).
Гол 19-летнего канадца (15:47, полезность «+2») в итоге принес «Флайерс» победу в его дебютном матче в плей-офф НХЛ.
«Наши ветераны отлично поработали в плане обучения всему тому, что необходимо в плей-офф. Не только со мной, но и со всеми остальными в команде. Здорово, что у нас в составе есть и ребята примерно одного возраста со мной.
Сегодня все отлично себя показали. Думаю, мы были очень рады возможности сыграть в плей-офф. Для меня это всего-то десятая игра в лиге (с учетом регулярки – Спортс). Это особенный момент, ничего нельзя упускать», – сказал Мартон.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
мартон уже показал себя перспективнее чем Мичков
Согласен, выглядит более готовым к игре в лиге. Прежде всего ментально и физически. Но дальше жизнь покажет, все в руках Мартона и Мичкова.
мартон уже показал себя перспективнее чем Мичков
Мичкову бы над скоростью поработать и станет всё отлично, он талантливый парень
у Мартина 10ая игра в НХЛ и первый матч плей-офф, еще и победная шайба Ристолайнен в 13 сезоне первую игру проводит... насколько ж по разному судьба распоряжается
