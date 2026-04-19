Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»

Портер Мартон о «Филадельфии» в плей-офф: наши ветераны отлично поработали.

Форвард «Филадельфии» Портер Мартон высказался о победе в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом » (3:2, 1-0).

Гол 19-летнего канадца (15:47, полезность «+2») в итоге принес «Флайерс» победу в его дебютном матче в плей-офф НХЛ .

«Наши ветераны отлично поработали в плане обучения всему тому, что необходимо в плей-офф. Не только со мной, но и со всеми остальными в команде. Здорово, что у нас в составе есть и ребята примерно одного возраста со мной.

Сегодня все отлично себя показали. Думаю, мы были очень рады возможности сыграть в плей-офф. Для меня это всего-то десятая игра в лиге (с учетом регулярки – Спортс). Это особенный момент, ничего нельзя упускать», – сказал Мартон.