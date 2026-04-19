Рябыкин считает «Ак Барс» фаворитом серии с «Металлургом»: «Казань показала кубковый хоккей. О «Магнитке» этого не скажу – играла полосами. Дополнительные шансы ей может дать стиль судейства»

Дмитрий Рябыкин: «Ак Барс» показывает кубковый хоккей, «Металлург» – нет.

– Мне очень понравилось, как Казань провела серию с Минском. Выиграла во всех департаментах – игровом, силовом, тактическом. Хотя, понятно, что у «Динамо» возникли всем известные проблемы.

«Ак Барс» показал именно кубковый хоккей – ответственный, концентрированный, с включением с первых секунд. А вот о «Магнитке» пока этого не скажу.

– Почему?

– Может, пока у первой команды регулярного чемпионата были не самые сильные соперники – «Сибирь » и «Торпедо ». Наверное, «Магнитка» чувствовала какой-то запас, а потому играла полосами. Сделает результат – а потом расслабляется, дает противнику шанс на возвращение.

Но кубковый хоккей таких вещей не прощает – особенно в поздних раундах. Это должно быть учтено при подготовке. Ведь у «Металлурга» – ровный, интересный, игровой состав, который не имеет права на такие перепады.

– Решающий фактор этой серии?

– Один из решающих – стиль судейства. Казань – габаритная, силовая команда, которая подавила и «Трактор», и минское «Динамо». Магнитогорск – более легкая, игровая, быстрая.

Если будут судить так же жестко, как в регулярном чемпионате, то это даст «Металлургу» дополнительные шансы. Но пока в плей-офф судейство другое, допускаются столкновения, игра на грани фола. Это может сработать на Казань.

– Ваш прогноз на этот полуфинал.

– Учитывая все факторы, включая не всегда понятную ротацию во вратарской линии «Магнитки» и судейство, фаворит в этой паре есть. На мой взгляд, это «Ак Барс », – сказал Рябыкин.