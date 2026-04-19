Тренер «Питтсбурга» после 2:3 с «Филадельфией»: «Они создают сложности, это давняя часть их игры. Мы отошли от той модели игры, которая работала»

Тренер «Питтсбурга» о «Филадельфии»: они создают проблемы, это часть их игры.

Главный тренер «Питтсбурга » Дэн Мьюз высказался о поражении от «Филадельфии» (2:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).

После судейских свистков на льду часто возникали стычки. Команды применили в общей сложности 81 силовой прием (41 у «Пингвинс», 40 у «Флайерс»).

«Они создают сложности. Это давняя часть их игры. Они умеют создавать проблемы. Мы отошли от той модели игры, которая работала.

Отчасти это связано с интенсивностью, в плей-офф она на высшем уровне», – сказал Мьюз.