  Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о поражении от «Филадельфии» (2:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1). 

После судейских свистков на льду часто возникали стычки. Команды применили в общей сложности 81 силовой прием (41 у «Пингвинс», 40 у «Флайерс»). 

«Нам прежде всего нужно показывать свою игру. Мы же начали встревать в стычки. Именно этого они и хотят, так ведь? Мы знаем, что игры в серии будут плотными и жесткими, но мы должны действовать лучше. 

Мы знаем, что это «Филадельфия», что в серии плей-офф против них такие моменты неизбежны. Я сам люблю играть жестко, побороться. Но сразу после свистков лучше отходить в сторону. Нам всем нужно быть немного умнее. Вот и все», – сказал Малкин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Сказал российский рекордсмен по количеству штрафных минут в плэйофф (242) и регулярка+плэйофф (1505)
По этой игре какие к нему претензии?! Малкин был одним из лучших в команде. А вот Кросби сыграл ниже своего уровня, пару раз вступал в ненужные стычки, отвечал на провокации, Кросби с его то опытом должен быть умнее.
насколько я видел в игре, из пингвинов именно Малкин больше всех и встревал, лол. Так что непонятно, к кому он обращается. К себе чтоли?))
Материалы по теме
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14
19 апреля, 05:55
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
19 апреля, 05:40
Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл
19 апреля, 03:29
Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
19 апреля, 03:16Видео
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
19 апреля, 03:07
Защитник ЦСКА Нестеров планирует выйти на рынок свободных агентов («СЭ»)
2 минуты назад
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
15 минут назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
21 минуту назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
42 минуты назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
сегодня, 10:13
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
14 минут назадLive
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
27 минут назад
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
