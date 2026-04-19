Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
Евгений Малкин о 2:3 с «Филадельфией»: мы встревали в стычки, они этого и хотят.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о поражении от «Филадельфии» (2:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).
После судейских свистков на льду часто возникали стычки. Команды применили в общей сложности 81 силовой прием (41 у «Пингвинс», 40 у «Флайерс»).
«Нам прежде всего нужно показывать свою игру. Мы же начали встревать в стычки. Именно этого они и хотят, так ведь? Мы знаем, что игры в серии будут плотными и жесткими, но мы должны действовать лучше.
Мы знаем, что это «Филадельфия», что в серии плей-офф против них такие моменты неизбежны. Я сам люблю играть жестко, побороться. Но сразу после свистков лучше отходить в сторону. Нам всем нужно быть немного умнее. Вот и все», – сказал Малкин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Сказал российский рекордсмен по количеству штрафных минут в плэйофф (242) и регулярка+плэйофф (1505)
Сказал российский рекордсмен по количеству штрафных минут в плэйофф (242) и регулярка+плэйофф (1505)
По этой игре какие к нему претензии?! Малкин был одним из лучших в команде. А вот Кросби сыграл ниже своего уровня, пару раз вступал в ненужные стычки, отвечал на провокации, Кросби с его то опытом должен быть умнее.
насколько я видел в игре, из пингвинов именно Малкин больше всех и встревал, лол. Так что непонятно, к кому он обращается. К себе чтоли?))
