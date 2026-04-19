Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»

Микко Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу.

Форвард «Далласа » Микко Рантанен высказался о поражении от «Миннесоты» (1:6) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).

«Мы не наиграли на победу. У них было два гола в большинстве, пара удачных отскоков. Из этого и складывается результат в плей-офф.

Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться и извлекать уроки из ошибок. Нужен именно такой настрой.

В первые 30 минут мы были слабее в единоборствах. Они были упорнее в борьбе за шайбу, и поэтому мы вынуждены были обороняться больше времени, чем нам хотелось бы. Нужно быть сильнее», – сказал Рантанен.