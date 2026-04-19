  Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»
Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»

Форвард «Далласа» Микко Рантанен высказался о поражении от «Миннесоты» (1:6) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1). 

«Мы не наиграли на победу. У них было два гола в большинстве, пара удачных отскоков. Из этого и складывается результат в плей-офф. 

Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться и извлекать уроки из ошибок. Нужен именно такой настрой. 

В первые 30 минут мы были слабее в единоборствах. Они были упорнее в борьбе за шайбу, и поэтому мы вынуждены были обороняться больше времени, чем нам хотелось бы. Нужно быть сильнее», – сказал Рантанен. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
В прошлом году Даллас проиграл в первом раунде три игры Колорадо: 5-1, 4-0, 7-4. Но серию выиграли. Первая игра ничего не значит, серия до 4-х побед.
Мы сами сдали им ту гребанную серию.
Особенно вторую/третью часть седьмого матча, чертов Дебур.
ну так не надо было сдавать, делов то:-)
на Дебура зачем всё валить?
есть такая пословица:
нечего на зеркало пенять, коли рожа крива (с)
7 матчей в серии будет
Игра была просто 🔥 Особенно Миннесота смотрелась мощно, не ожидал такого. Но это только одна игра, уверен что тренерский штаб Далласа сделает выводы.
Главное не давать Миннесоте много играть в ПП, нужна жесткая дисциплина.
Скажи это Рантанену и Бенну.
Удаляются больше защитников.
Материалы по теме
Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»
19 апреля, 05:10
Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ
19 апреля, 04:38
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
19 апреля, 03:42
«Миннесота» во 2-й раз в истории выиграла матч плей-офф с разницей «+5», разгромив «Даллас» (6:1) в 1-й игре серии
19 апреля, 02:57
Капризов набрал 1+2 с победным голом в 1-м матче серии плей-офф с «Далласом», став 2-й звездой
19 апреля, 01:18Видео
Защитник ЦСКА Нестеров планирует выйти на рынок свободных агентов («СЭ»)
2 минуты назад
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
15 минут назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
21 минуту назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
42 минуты назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
сегодня, 10:13
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
14 минут назадLive
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
27 минут назад
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
