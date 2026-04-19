«Анахайм» подписал контракт новичка с 10-м номером драфта-2025 Маккуином. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27

«Анахайм» подписал контракт с 10-м номером драфта-2025 Роджером Маккуином.

«Анахайм » подписал трехлетний контракт новичка с 19-летним форвардом Роджером Маккуином . Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27.

«Дакс» выбрали канадца на драфте НХЛ-2025 под общим 10-м номером.

В этом сезоне Роджер играл за колледж Провиденса в NCAA и стал новичком года в конференции Hockey East, набрав 27 (11+16) очков за 36 матчей при 55,1% выигранных вбрасываний.

В начале апреля он подписал пробный контракт с фарм-клубом «Анахайма» в АХЛ («Сан-Диего ») и набрал 3 (1+2) балла в 6 играх в лиге.