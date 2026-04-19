«Виннипег» продлил Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером клуба по хитам в сезоне – 186 в 66 играх при 17 очках

«Виннипег» продлил Коула Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов.

«Виннипег » подписал новый 2-летний контракт с форвардом Коулом Кепке .

Средняя годовая зарплата 27-летнего игрока (кэпхит) составит 1,45 миллиона долларов.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ американец провел 66 игр за «Джетс» и набрал 17 (8+9) очков при полезности «+1», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 10:28.

Он стал лидером канадского клуба по числу силовых приемов (186).