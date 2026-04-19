«Виннипег» продлил Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером клуба по хитам в сезоне – 186 в 66 играх при 17 очках
Средняя годовая зарплата 27-летнего игрока (кэпхит) составит 1,45 миллиона долларов.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ американец провел 66 игр за «Джетс» и набрал 17 (8+9) очков при полезности «+1», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 10:28.
Он стал лидером канадского клуба по числу силовых приемов (186).
Когда Овечкин завершит карьеру?16065 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Виннипега»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хороший контракт, Кëпке хороший ролевик, даже удивился, что Бостон а том году не стал его продлевать
Шебалдуев взялся за дело не дожидаясь лета, не плохо, ещё продлевать розена, брайсона в глубину, надеюсь не переплатят, тэйвза можно хорош на точке и главное перфетти, миллер и нюквист на выход и ждём лотерею и конечно сам драфт.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем