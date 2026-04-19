Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14

Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах плей-офф.

Игроки «Питтсбурга» Евгений Малкин , Сидни Кросби и Крис Летанг приняли участие в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (2:3, 0-1).

Они повторили второй результат в истории лиги по числу кубковых кампаний для троих одноклубников. Рекорд у трио из «Детройта » – Никлас Лидстрем , Томас Холмстрем и Крис Дрэйпер сыграли вместе в 14 розыгрышах.

По 13 розыгрышей также в активе у двух других трио из «Ред Уингс» (Лидстрем, Дрэйпер и Крис Осгуд , Лидстрем, Дрэйпер и Кирк Молтби ) и еще двух трио из других клубов («Айлендерс » – Билли Смит, Дени Потвен и Брайан Троттье, «Монреаль » – Жан Беливо, Анри Ришар и Клод Прово).

Отметим, что результат трио «Пингвинс» мог быть выше, так как клуб попадал в плей-офф 16 раз за время их совместных выступлений. Но из-за травм Летанг пропустил 2 розыгрыша Кубка Стэнли (2015, 2017), Малкин и Кросби – по одному (2011).