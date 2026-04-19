Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы

Евгений Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» (2:3, 0-1).

На счету 39-летнего россиянина стало 182 (68+114) очка в 178 играх в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру.

Трехкратный обладатель трофея делит 21-е место среди лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ с Горди Хоу (68 шайб в 157 играх).

На 20-м месте идет Стив Айзерман (70 в 196). Среди действующих игроков Малкина опережают лишь Александр Овечкин («Вашингтон», 77 в 161) и Сидни Кросби («Питтсбург», 71 в 181). Среди россиян – только Овечкин.

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (122 в 208).