Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
Евгений Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» (2:3, 0-1).
На счету 39-летнего россиянина стало 182 (68+114) очка в 178 играх в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру.
Трехкратный обладатель трофея делит 21-е место среди лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ с Горди Хоу (68 шайб в 157 играх).
На 20-м месте идет Стив Айзерман (70 в 196). Среди действующих игроков Малкина опережают лишь Александр Овечкин («Вашингтон», 77 в 161) и Сидни Кросби («Питтсбург», 71 в 181). Среди россиян – только Овечкин.
Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (122 в 208).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Неплохо бы Малу еще очков 7 набрать чтобы легенд обойти в табелях полезности плей-офф