  • Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет

Портер Мартон забил победный гол в 1-й игре в плей-офф и отметился достижением.

Форвард «Филадельфии» Портер Мартон стал автором победной шайбы в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (3:2, 1-0). 

Канадец (19 лет 174 дня) стал 5-м игроком в истории лиги в возрасте до 20 лет, кому удалось забросить решающую шайбу в своем дебютном матче в плей-офф. 

Ранее в список вошли Дон Галлинджер (1943, «Бостон», 17 лет 339 дней), Пьер Ляруш (1975, «Питтсбург», 19 лет 143 дня), Властимил Кроупа (1994, «Сан-Хосе», 19 лет 356 дней) и Чэд Килгер (1996, «Виннипег», 19 лет 146 дней). 

В истории «Филадельфии» Мартон стал 5-м игроком в возрасте до 20 лет, кому удалось отличиться в плей-офф. Также в списке Дайнюс Зубрус (5 шайб в 24 играх), Шон Кутюрье (3 в 11), Петер Зезель (1 в 5) и Нолан Патрик (1 в 6).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Достойный вход в лигу
удачи Флайерс
Был сегодня очень заметен и забил великолепный гол ... в отличии от Мичкова которого было вообще не видно.
Ответ Matador
Был сегодня очень заметен и забил великолепный гол ... в отличии от Мичкова которого было вообще не видно.
На тройку Мичкова накладывали звено Малкина и им было очень тяжело. Кейтс и Мичков в минусе Барки с 0 и то за счет передачи при шайбе Драйсдейла . Зато Кросби потерялся и лидеры Филы сделали своё дело.
Опасный список, предыдущие четверо никем не стали. Но этот станет, похоже.
Ответ Кино Музыка
Опасный список, предыдущие четверо никем не стали. Но этот станет, похоже.
Особенно Ларуш, у которого 2 КС, 822 очка в 812 играх РС и 54 очка в 64 играх плей-офф.
Ответ t0ni12
Особенно Ларуш, у которого 2 КС, 822 очка в 812 играх РС и 54 очка в 64 играх плей-офф.
Да, Ларуш единственный, остальные никто
Портер был сегодня очень активен, и гол очень важный забил
