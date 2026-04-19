Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»

Форвард «Миннесоты» Данила Юров остался без набранных очков в дебютной игре в Кубке Стэнли против «Далласа» (6:1, 1-0 в серии первого раунда).
22-летний россиянин отыграл 10 минут 22 секунды (минимальное время в «Уайлд»).
Юров завершил игру с нейтральной полезностью. У него 1 бросок в створ, 2 силовых приема, малый штраф во втором периоде и 0 выигранных попыток на точке вбрасывания из 5.
Когда Овечкин завершит карьеру?16065 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот эта самая игра на точке может стоить парню карьеры. Что то делать надо с этим. Очевидно в Миннесоте делают на него большую ставку. Что и не удивительно - один из самых талантливых российских по крайней мере игроков. Великолепная техника, отличное катание и чтение игры, центр, но то что происходит на точке не позволяет ему играть в решающие моменты, хотя именно в защите в эти моменты он лучший. Не стали включать в обмены и отказались от них ради его сохранения, попытались играть без него после того как восстановился Фолиньо, но очевидно что Юров в игре сильнее стали ставить даже в первое звено, но на точке снова мрак, опять убрали в третье, дают играть, но парадокс что игрока с такими суперзащитными скилами нельзя выпускать потому что он проигрывает точку. Если игру на вбрасываниях Юров не поправит то может там и закончить карьеру. Вот такой вроде незначительный компонент ведет его не вверх а вниз
Он крайком хорошим был, а в 19 лет из него вдруг центра начали лепить. Мне кажется, тут либо дано на точке, либо нет, особого прогресса вряд ли стоит ждать. Максимум, до Малкинских 45% дорастет.
Это было бы неплохо 45. В регулярке было и 2 из 7. Здесь 0 из 5. Он по всем параметрам центр. Как у нас в детском и юношеской хоккее смотрят я не знаю. Всех кто катается, всех на край и даже мысли обучить центра нет. Юров так игру читает что приятно смотреть, зачем еще один посредственный край? Не знаю что нашей молодежи делать, многие реально пораньше уезжают в СА чтобы обучиться, но что у нас происходит у меня шок вызывает. Элементарные вещи в обучении пропущены. Почему Мичков приезжает без элементарной физической подготовки. Да парню при его талант надо было катание править, резкость подтягивать. Кто то вообще его обучением занимался? У нас нет детских тренеров я так понимаю
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем