Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»

Данила Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли.

Форвард «Миннесоты» Данила Юров остался без набранных очков в дебютной игре в Кубке Стэнли против «Далласа » (6:1, 1-0 в серии первого раунда).

22-летний россиянин отыграл 10 минут 22 секунды (минимальное время в «Уайлд»).

Юров завершил игру с нейтральной полезностью. У него 1 бросок в створ, 2 силовых приема, малый штраф во втором периоде и 0 выигранных попыток на точке вбрасывания из 5.