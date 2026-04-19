Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44

Защитник «Оттавы» Артем Зуб получил травму в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (0:2, 0-1).

30-летний россиянин ушел со льда во втором периоде после силового приема в исполнении форварда «Харрикейнс» Сета Джарвиса .

Главный тренер «Сенаторс» Трэвис Грин не сообщил подробностей о его травме после игры. Отмечается, что Зуб держался за бедро, покидая площадку.

Артем успел сыграть 7 минут 44 секунды и отметиться 3 силовыми приемами.