Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44
Артем Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной».
Защитник «Оттавы» Артем Зуб получил травму в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (0:2, 0-1).
30-летний россиянин ушел со льда во втором периоде после силового приема в исполнении форварда «Харрикейнс» Сета Джарвиса.
Главный тренер «Сенаторс» Трэвис Грин не сообщил подробностей о его травме после игры. Отмечается, что Зуб держался за бедро, покидая площадку.
Артем успел сыграть 7 минут 44 секунды и отметиться 3 силовыми приемами.
Когда Овечкин завершит карьеру?16065 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Ottawa Citizen
