Свечников без очков в 1-м матче серии с «Оттавой»: 6 бросков в створ, 4 промаха и 8 хитов за 15:36

Андрей Свечников остался без очков в 1-м матче серии с «Оттавой», но был активен.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников остался без набранных очков в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (2:0).

26-летний россиянин провел на льду 15 минут 36 секунд (4:43 – в большинстве) и завершил встречу с нейтральной полезностью.

В его активе 6 бросков в створ (еще 4 броска прошли мимо ворот) и 8 силовых приемов (лучший результат в составе обеих команд).