Свечников без очков в 1-м матче серии с «Оттавой»: 6 бросков в створ, 4 промаха и 8 хитов за 15:36
Андрей Свечников остался без очков в 1-м матче серии с «Оттавой», но был активен.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников остался без набранных очков в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (2:0).
26-летний россиянин провел на льду 15 минут 36 секунд (4:43 – в большинстве) и завершил встречу с нейтральной полезностью.
В его активе 6 бросков в створ (еще 4 броска прошли мимо ворот) и 8 силовых приемов (лучший результат в составе обеих команд).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Был очень активен сегодня, жаль не забил. Так держать!
Он был очень хорош, из полевых лучший как по мне в обеих командах, пусть и не забил
Хорошо помотал защитников Оттавы, наверное самым активным был
