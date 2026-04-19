Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ

Яков Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии с «Далласом».

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин применил 13 силовых приемов в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом » (6:1, 1-0).

29-летний россиянин (13:36, 0:48 – в меньшинстве) завершил игру с нейтральной полезностью, также отметившись 1 броском в створ, 2 блоками и 1 перехватом.

Его 13 хитов в одном матче плей-офф НХЛ – повторение рекорда среди россиян. В 2013 году капитан «Вашингтона » Александр Овечкин отметился 13 силовыми приемами в матче с «Рейнджерс» (0:5).

В целом в кубковых матчах лиги (учет силовых ведется с сезона-2005/06) результат Тренина вошел в топ-10 .

Рекорд принадлежит Брендену Морроу , в 2008 году сделавшему 19 хитов в матче «Далласа» против «Сан-Хосе» (2:1 4ОТ). В играх без овертаймов лучший результат у Вилле Ниеминена – 15 хитов в 2006 году в матче «Сан-Хосе» и «Эдмонтона» (2:1).

