  Андерсен сделал 6-й шатаут в плей-офф НХЛ, отразив 22 броска «Оттавы». Среди действующих вратарей больше игр на ноль только у Василевского (7)
Фредерик Андерсен сделал 6-й шатаут в плей-офф НХЛ, отразив 22 броска «Оттавы».

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен сыграл на ноль в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Оттавы» (2:0, 1-0). 

36-летний датчанин был признан первой звездой встречи. Шатаут стал для него 6-м в плей-офф НХЛ за карьеру. 

Он делит 2-е место по этому показателю среди действующих вратарей с Сергеем Бобровским («Флорида»), Кэмом Тэлботом («Детройт») и Мэттом Мюрреем («Сиэтл»). Лидирует Андрей Василевский («Тампа», 7). 

Отметим, что среди игравших в сезоне-2025/26 голкиперов лучший результат у Джонатана Куика («Рейнджерс», 10), объявившего о завершении карьеры. Рекордом лиги владеет Мартин Бродер (24). 

Добавим, что по числу кубковых игр на ноль в истории «Харрикейнс» и «Хартфорд Уэйлерс» Андерсен (3) занимает 2-е место, уступая лишь Кэму Уорду (4). 

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
