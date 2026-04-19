Андерсен сделал 6-й шатаут в плей-офф НХЛ, отразив 22 броска «Оттавы». Среди действующих вратарей больше игр на ноль только у Василевского (7)

Фредерик Андерсен сделал 6-й шатаут в плей-офф НХЛ, отразив 22 броска «Оттавы».

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен сыграл на ноль в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Оттавы» (2:0, 1-0).

36-летний датчанин был признан первой звездой встречи. Шатаут стал для него 6-м в плей-офф НХЛ за карьеру.

Он делит 2-е место по этому показателю среди действующих вратарей с Сергеем Бобровским («Флорида»), Кэмом Тэлботом («Детройт») и Мэттом Мюрреем («Сиэтл»). Лидирует Андрей Василевский («Тампа», 7).

Отметим, что среди игравших в сезоне-2025/26 голкиперов лучший результат у Джонатана Куика («Рейнджерс», 10), объявившего о завершении карьеры. Рекордом лиги владеет Мартин Бродер (24).

Добавим, что по числу кубковых игр на ноль в истории «Харрикейнс» и «Хартфорд Уэйлерс» Андерсен (3) занимает 2-е место, уступая лишь Кэму Уорду (4).