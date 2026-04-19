Чинахов остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков в створ (3 заблокировали), 3 хита и 2 блока за 16:16 с «Флайерс»

Егор Чинахов остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли.

Форвард «Питтсбурга » Егор Чинахов остался без набранных очков в дебютной игре в Кубке Стэнли против «Филадельфии» (2:3, 0-1 в серии первого раунда).

25-летний россиянин отыграл 16 минут 16 секунд (5-е время среди форвардов «Пингвинс») при 1:11 в большинстве.

Чинахов завершил игру с нейтральной полезностью и ни разу не бросил в створ ворот (1 раз промахнулся, 3 попытки броска были заблокированы). Он применил 3 силовых приема и сделал 2 блока.