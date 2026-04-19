Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков остался без набранных очков в дебютной игре в Кубке Стэнли против «Питтсбурга» (3:2, 1-0 в серии первого раунда).
21-летний россиянин отыграл 11 минут 25 секунд (минимальное время среди форвардов «Флайерс») при 2:17 в большинстве.
Мичков завершил игру с полезностью «минус 1» и ни разу не бросил по воротам. Он применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
А так боролся норм, нужно больше времени ему давать
Поэтому, пока он ещё молод, пока у него нет серьезных повреждений, пока возможно развитие сильных качеств ему надо бежать из этой команды.
Скорость - не самое главное качество. Посмотрите на Никиту Кучерова. Он берет мышлением, техникой, видением площадки, чтением игры. Давайте представим, что молодой Кучеров попадает к Токкету, его ставят в третье, четвертое звено и дают одну задачу - биться-бороться. Кем был бы Никита сейчас? Да, Мичков не Кучеров, но сильные качества у него не скорость и силовая борьба. Матвей смог набрать 50 очков в таких сложных для себя условиях, это говорит о его колоссальном потенциале.