  • Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»
Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»

Матвей Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков остался без набранных очков в дебютной игре в Кубке Стэнли против «Питтсбурга» (3:2, 1-0 в серии первого раунда). 

21-летний россиянин отыграл 11 минут 25 секунд (минимальное время среди форвардов «Флайерс») при 2:17 в большинстве. 

Мичков завершил игру с полезностью «минус 1» и ни разу не бросил по воротам. Он применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю. 

Когда Овечкин завершит карьеру?16065 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Игровое время капец конечно
Игровое время капец конечно
он в 4 звене видимо играл) ему нужно срочно менять летом команду, может в вашик к Сане, как раз после ухода Сани место освободится)
Звено норм играло , но потом стали налаживать звенья другие на них , против Малкина или Кросби сложно было , один раз когда пропустили то больше минуты их возили . А вот против третьего звена смотрелись бодро )
В конце одного большинства знатно обрезался на синей линии. Хорошо в меньшинстве не пропустили.
А так боролся норм, нужно больше времени ему давать
В этой команде у него не будет будущего , только обмен летом.
В этой команде у него не будет будущего , только обмен летом.
а где будет? Мичков без очков, это уже как норма....
В этой команде у него не будет будущего , только обмен летом.
Нормальная команда. У Мичкова не будет будущего в любой команде если он не станет быстрее и дисциплинированнее. Но вроде в концовке сезона стал чуть получше, посмотрим что будет дальше.
К сожалению для Матвея,, в режиме ПО Филли будут ещё плотнее булки сжимать. А учитывая его навыки обороны, больше давать времени ему будут только в случае травм конкурентов по топ 6
У Мичкова нет будущего в Филадельфии Токкета. Его опускают в третье-четвертое звено и ставят задачи - "биться-бороться", разрушать, играть предельно вертикально и прямолинейно. Он игрок совершенно иного плана. В таком хоккее с его габаритами он может только получить объемную медкарту, максимально деградировать в сильных качествах и через несколько лет вылететь из лиги в роли среднего игрока-дуболома.
Поэтому, пока он ещё молод, пока у него нет серьезных повреждений, пока возможно развитие сильных качеств ему надо бежать из этой команды.
Скорость - не самое главное качество. Посмотрите на Никиту Кучерова. Он берет мышлением, техникой, видением площадки, чтением игры. Давайте представим, что молодой Кучеров попадает к Токкету, его ставят в третье, четвертое звено и дают одну задачу - биться-бороться. Кем был бы Никита сейчас? Да, Мичков не Кучеров, но сильные качества у него не скорость и силовая борьба. Матвей смог набрать 50 очков в таких сложных для себя условиях, это говорит о его колоссальном потенциале.
Сколь там минут в равных составах Токкет дал Матвею -9 или чуть меньше? Ну в большинстве понятно -оно у летчиков мертвое по сезону, и там как раз интеллекта не хватает. Ну а так, всем становится ясно и понятно кем и где Токкет видит Мичкова , а точнее нигде - никак не вписывается Матвей в его игровую концепцию. Вот Мартон -это идеальный проспект для Токкета, в нем сочетаются все основные постулаты игрока по Токкету. Так что, как и утверждал ранее, ждем обмена Мичкова в следующем сезоне, и как можно быстрее.
Главные новости
Защитник ЦСКА Нестеров планирует выйти на рынок свободных агентов («СЭ»)
1 минуту назад
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
14 минут назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
20 минут назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
41 минуту назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
сегодня, 10:13
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
13 минут назадLive
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
26 минут назад
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
