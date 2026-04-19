Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков остался без набранных очков в дебютной игре в Кубке Стэнли против «Питтсбурга » (3:2, 1-0 в серии первого раунда).

21-летний россиянин отыграл 11 минут 25 секунд (минимальное время среди форвардов «Флайерс») при 2:17 в большинстве.

Мичков завершил игру с полезностью «минус 1» и ни разу не бросил по воротам. Он применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.