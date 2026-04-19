Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла

Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16).

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли с «Далласом » (6:1, 1-0).

На счету 28-летнего россиянина стало 24 (16+8) очка в 26 играх в плей-офф НХЛ за карьеру.

Капризов повторил клубный рекорд по общему числу заброшенных шайб в Кубке Стэнли, догнав Зака Паризе (16 в 44).

По очкам Кирилл вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Мариана Габорика (22 в 29) и Джейсона Поминвилла (23 в 36).

Выше идут Паризе (37 в 44), Джаред Сперджен (30 в 74) и Микко Койву (28 в 59).