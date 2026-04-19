  • Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16).

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (6:1, 1-0).

На счету 28-летнего россиянина стало 24 (16+8) очка в 26 играх в плей-офф НХЛ за карьеру. 

Капризов повторил клубный рекорд по общему числу заброшенных шайб в Кубке Стэнли, догнав Зака Паризе (16 в 44). 

По очкам Кирилл вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Мариана Габорика (22 в 29) и Джейсона Поминвилла (23 в 36). 

Выше идут Паризе (37 в 44), Джаред Сперджен (30 в 74) и Микко Койву (28 в 59). 

Когда Овечкин завершит карьеру?16065 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Статистика у Капризова великолепная, как и сегодняшний матч против звёзд, думаю ему вполне по силам стать первым в истории клуба с такой игрой уже по истечении второй стадии плова, куда я пожелаю дикарям конечно же попасть!
16 голов за 24 игры в плей-офф очень круто, а вот 8 передач - пока маловато.
По очкам можно и в этом розыгрыше выйти вперед, удачи Кириллу - потрясающий хоккеист.
какой бросок в ближний !! мастер!
Если Сота повторит в следующем матче, в Сент Поле можно серию закрывать и готовится к Колорадо
