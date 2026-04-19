Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл

Евгений Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф с Троттье, 182.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» (2:3, 0-1).

На счету 39-летнего россиянина стало 182 (68+114) очка в 178 играх в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру.

Трехкратный обладатель трофея обошел Рэя Бурка (180 в 214) и делит 13-е место среди лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ с Брайаном Троттье (182 в 221).

Выше идут Уэйн Гретцки (382 в 208), Марк Мессье (295 в 236), Яри Курри (233 в 200), Гленн Андерсон (214 в 225), Яромир Ягр (201 в 208), Сидни Кросби («Питтсбург», 201 в 181), Пол Коффи (196 в 194), Бретт Халл (190 в 202), Джо Сакик (188 в 172), Даг Гилмор (188 в 182), Стив Айзерман (185 в 196) и Никлас Лидстрем (183 в 263).

Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой