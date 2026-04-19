Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл

Евгений Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф с Троттье, 182.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» (2:3, 0-1). 

На счету 39-летнего россиянина стало 182 (68+114) очка в 178 играх в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру. 

Трехкратный обладатель трофея обошел Рэя Бурка (180 в 214) и делит 13-е место среди лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ с Брайаном Троттье (182 в 221). 

Выше идут Уэйн Гретцки (382 в 208), Марк Мессье (295 в 236), Яри Курри (233 в 200), Гленн Андерсон (214 в 225), Яромир Ягр (201 в 208), Сидни Кросби («Питтсбург», 201 в 181), Пол Коффи (196 в 194), Бретт Халл (190 в 202), Джо Сакик (188 в 172), Даг Гилмор (188 в 182), Стив Айзерман (185 в 196) и Никлас Лидстрем (183 в 263). 

Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой

Больше очка за игру в ПО это круто
1. Wayne Gretzky* 1979-99 1.837
2. Mario Lemieux* 1984-06 1.607
3. Connor McDavid 2015-26 1.563
4. Barry Pederson 1980-92 1.529
5. Leon Draisaitl 2014-26 1.469
6. Nathan MacKinnon 2013-26 1.316
7. Mark Messier* 1979-04 1.250
8. Bobby Orr* 1966-79 1.243
9. Mikko Rantanen 2015-26 1.242
10. Mike Bossy* 1977-87 1.240
35. Evgeni Malkin 2006-26 1.02
Статистика у Малкина очень приличная в плове, да и гол свой забил, надеюсь поднимется заметно выше… Но сегодняшний матч пингвинов был не убедительным, ну и соответствующий счёт, надо сделать выводы команде!
Ещё 5 очков и в десятке.
По итогам карьеры в десятке добавятся оба Мака и Кучеров. Так что остаться после этого в десятке Малкину будет сложно.
Серьёзная компания. Сплошная крутизна.
Кросби должен входить в пятёрку лучших на неделе, ждём.
он как бы и так пятый:)
Пока формально делит с Ягром.
Красавец, они вместе с Кучеровым показывают, как надо тащить команды в решающих матчах. Желаю Питтсбургу далеко пройти в плей-офф.
При продлении контракта и если Питсбург в следующих сезонах будут выходить в ПО, то реально Гленна Андерсона обойти.
Как же крут однако Гретцки
весьма весьма
Айзека и Лидса (легенд Детройта) вполне по силам обойти. Кубкаря Гилмора только в случае прохода лётчиков можно догнать.
В топ 5 первые четыре игрока с с Звёздного Эдмонтона ,которые играли в одном звене с Грецки ,не далеко и защитник Коффи проведший в этой же пятёрке лучшие свои годы в этой команде
Гретцки играл с Курри, а Мессье с Андерсоном.
у них они все в одной 5ке всегда играли🤣✌️😬
