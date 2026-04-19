Евгений Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (2:3, 0-1).

39-летний россиянин был признан третьей звездой встречи.

Сегодня Малкин (20:31 – второе время среди форвардов «Пингвинс», 3:02 – в большинстве) завершил игру с полезностью «+1». Он реализовал единственный бросок в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.