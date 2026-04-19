Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (2:3, 0-1).
39-летний россиянин был признан третьей звездой встречи.
Сегодня Малкин (20:31 – второе время среди форвардов «Пингвинс», 3:02 – в большинстве) завершил игру с полезностью «+1». Он реализовал единственный бросок в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
6 комментариев
Малкин крут тащит пингвинов но на одном малыче пингвины не вывезут
Время идёт но ничего не меняется. Как тащил Малкин пингвинов из первого матча плей-офф так и тащит сейчас, а аплодисменты получает Сидушка.
Это первый матч, время покажет что и как. Кросби в этом матче бился, играл очень хорошо, даже взрывался, но почти 39 летнему игроку сложно играть как в молодые годы, в этом матче он очень много вступал в единоборства.
Блин троль ты
Малкин - топ-игрок, даже несмотря на возраст.
У Джино с Кросби мечта о четвёртом КС!
