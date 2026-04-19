«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии плей-офф.
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в первом матче серии первого раунда плей-офф (0-1).
В тройку звезд встречи вошли два игрока «Флайерс» – защитник Трэвис Сэнхайм (1+0) и 19-летний форвард Портер Мартон (1+0, победный гол в дебютной игре в плей-офф), а также форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (1+1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Хорошая заруба, много брака с обеих сторон, но вместе с тем и много силовой толкотни, как в старые добрые. Мартон, похоже, главный претендент на Колдер в следующем сезоне. Зрело играет, быстро вписался во взрослый хоккей.
Хорошая заруба, много брака с обеих сторон, но вместе с тем и много силовой толкотни, как в старые добрые. Мартон, похоже, главный претендент на Колдер в следующем сезоне. Зрело играет, быстро вписался во взрослый хоккей.
Золотой парень, я на канале Филы смотрел с ним интервью. Его спросили, мол как вы себя чувствуете во взрослом хоккее? Он сказал :я полностью готов, знаю что будет в НХЛ, я сам люблю играть немного жёстко. Если бы я чувствовал, что пока не готов, то остался бы еще на год в университете .. Не зря его кэпом молодежки выбрали.
Золотой парень, я на канале Филы смотрел с ним интервью. Его спросили, мол как вы себя чувствуете во взрослом хоккее? Он сказал :я полностью готов, знаю что будет в НХЛ, я сам люблю играть немного жёстко. Если бы я чувствовал, что пока не готов, то остался бы еще на год в университете .. Не зря его кэпом молодежки выбрали.
У Филы хватает дерзких молодых парней, которые гнут свою линию и демонстрируют самоуверенность. Зеграс, Мичков, Йорк, Мартон. Тем интереснее наблюдать, как их индивидуальная характерность вписывается в командные успехи. Лично для меня, Лётчики - самый интересный восточный участник плей-офф (фан Акул).
Мартонище!!!
Let’s Go Flyers!
Мартон завтра проснется знаменитым.
Мартон завтра проснется знаменитым.
Он лег спать таким)
Фила интересная команда )
Мартон зверь, если продолжит в том же духе, команду будут строить вокруг него
Были ли у Стюарта Скиннера вьетнамские флэшбэки против команды Токкетта? Его ж тогда убрали вообще, в 2024, Кэл Пикар доигрывал серию и забрал ее.
У Филадельфии одни Канадцы забивали
Тяжело в Кубке, со Скиннером в раме. В птичнике нет Немца и Мака в прайме, которые тащили бы в до финала.
