«Миннесота» во 2-й раз в истории выиграла матч плей-офф с разницей «+5», разгромив «Даллас» (6:1) в 1-й игре серии

«Миннесота» во 2-й раз в истории выиграла матч плей-офф с разницей «+5».

«Миннесота » разгромила «Даллас » (6:1) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).

«Уайлд» повторили клубный рекорд по положительной разнице шайб в игре плей-офф – «плюс 5».

Он был установлен в мае 2003 года в пятом матче серии второго раунда против «Ванкувера» (7:2). В той же игре клуб установил и рекорд по числу заброшенных шайб в матче плей-офф.

Капризов набрал 1+2 с победным голом в 1-м матче серии плей-офф с «Далласом», став 2-й звездой