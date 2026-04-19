«Миннесота» во 2-й раз в истории выиграла матч плей-офф с разницей «+5», разгромив «Даллас» (6:1) в 1-й игре серии
«Миннесота» разгромила «Даллас» (6:1) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).
«Уайлд» повторили клубный рекорд по положительной разнице шайб в игре плей-офф – «плюс 5».
Он был установлен в мае 2003 года в пятом матче серии второго раунда против «Ванкувера» (7:2). В той же игре клуб установил и рекорд по числу заброшенных шайб в матче плей-офф.
Когда Овечкин завершит карьеру?16054 голоса
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Посмотрел сейчас в записи, ну это тотальное хана конечно. Такую игру просто забыть, вторую надо брать обязательно
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем