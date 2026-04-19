Капризов набрал 1+2 с победным голом в 1-м матче серии плей-офф с «Далласом», став 2-й звездой

Кирилл Капризов набрал 1+2 с победным голом в 1-м матче серии с «Далласом».

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли с «Далласом » (6:1, 1-0) и был признан второй звездой.

На 21-й минуте россиянин забил победный гол.

За 17:58 (4:40 – в большинстве) у Капризова 2 броска, 2 силовых приема, полезность – «плюс 3».