  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Капризов набрал 1+2 с победным голом в 1-м матче серии плей-офф с «Далласом», став 2-й звездой
Видео
18

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (6:1, 1-0) и был признан второй звездой.

На 21-й минуте россиянин забил победный гол.

За 17:58 (4:40 – в большинстве) у Капризова 2 броска, 2 силовых приема, полезность – «плюс 3».

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoКирилл Капризов
logoДаллас
logoНХЛ
logoМиннесота
logoКубок Стэнли
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошее начало от Миннесоты!
Бодро начала, молодцом Кирилл
Начало многообещающее, но расслабляться не стоит - год назад Колорадо тоже так начал в Далласе, а чем все закончилось...
Пожалуй из всех пар именно в этой начинающая в гостях команда имеет наибольшие шансы на победу. Держим кулаки за наших в Миннесоте!
Ну что, девочки с тонкой душевной организацией, плохой был тренер Де бур? Привыкайте
С Куинном появились какие-то действительно интересные шансы на кубок. Кирилл, конечно, тоже крутой, но это константа Миннесоты.
Мощно начали, но и Даллас как-то будто не на матч плей офф вышли.
Кирилл сказочно попал в ближний, красиво!
Кирилл отлично сыграл. Но блин я за Даллас как так просрать фиг знает
Почему такой счет, Даллас на расслабоне что ли вышел или не был готов к такой Миннесоте? Вот же вроде недавно они играли в регулярке и там все было равное.
Ответ Alkiviad7
Там было ровное если смотреть только итог. А саэначала Миннесота тоже уничтожала в последней игре, а потом дали стровнять. Выводы были сделаны.
у Вайлд состав вполне боевой , думаю пошумят в по ,будем наблюдать
Кто первая звезда?
Ответ Фанатка Баевой
Вратарь
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккиннон забил больше всех голов в пустые ворота в регулярке НХЛ – 8. У Овечкина, Кучерова и Хэйгла по 7 таких шайб, у Капризова и Макдэвида – по 6
18 апреля, 09:09
Макдэвид – 1-й в топ-25 игроков НХЛ по версии TSN, Маккиннон – 2-й, Кучеров – 3-й, Селебрини – 4-й, Василевский – 12-й, Капризов – 18-й, Сорокин – 20-й
17 апреля, 20:19
Кучеров – лучший бомбардир среди россиян в сезоне НХЛ (130 очков). Капризов – 2-й, Панарин – 3-й, Овечкин и Дорофеев делят 6-е место, Малкин и Барбашев – 10-е
17 апреля, 07:28
Рекомендуем
Главные новости
Защитник ЦСКА Нестеров планирует выйти на рынок свободных агентов («СЭ»)
35 секунд назад
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
13 минут назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
19 минут назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
40 минут назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
59 минут назад
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
Ко всем новостям
Последние новости
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
12 минут назадLive
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
25 минут назад
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
Рекомендуем