«Каролина» всухую обыграла «Оттаву» (2:0) в первом матче Кубка Стэнли-2026. «Харрикейнс» ведут в серии – 1-0
«Каролина» с победы начала плей-офф в этом сезоне – «Харрикейнс» дома обыграли «Оттаву» (2:0) в первом матче текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Форвард Логан Станковен набрал 1+1, на счету Тэйлора Холла также гол и результативный пас. Нападающий Джексон Блэйк отметился двумя ассистами.
Таким образом, «Каролина» повела в серии с «Оттавой» – 1-0. Следующую встречу команды проведут в ночь на вторник, 21 апреля.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Каролина шесть лет подряд выигрывает свою первую игру в Кубке Стэнли. Огонь, вода, Род Бриндамор
Каролина просто сильнее и более сбалансированная команда по составу. Слабой позицией виделся вратарь но сегодня Андерсон был хорош. Даже не знаю что Оттава может предложить Каролине
По составу как раз Оттава сильнее выглядит. Сила Каролины в управляемости. Тренер там давно и прочно. И не первый год большие ожидания от них. Оттава же только выходит в прайм.
Никишин хоть формально и не отметился ассистами, но поучаствовал в обеих шайбах. В первой отлично сыграл на синей, не дав вывести шайбу из зоны и сделав точный пас, во второй броском смог пробить вратаря, после чего тиммейты сыграли на добивании.
Наверно свип будет в этой паре
