  • «Каролина» всухую обыграла «Оттаву» (2:0) в первом матче Кубка Стэнли-2026. «Харрикейнс» ведут в серии – 1-0
«Каролина» всухую обыграла «Оттаву» (2:0) в первом матче Кубка Стэнли-2026. «Харрикейнс» ведут в серии – 1-0

«Каролина» победила «Оттаву» в 1-м матче первого раунда Кубка Стэнли.

«Каролина» с победы начала плей-офф в этом сезоне – «Харрикейнс» дома обыграли «Оттаву» (2:0) в первом матче текущего розыгрыша Кубка Стэнли. 

Форвард Логан Станковен набрал 1+1, на счету Тэйлора Холла также гол и результативный пас. Нападающий Джексон Блэйк отметился двумя ассистами. 

Таким образом, «Каролина» повела в серии с «Оттавой» – 1-0. Следующую встречу команды проведут в ночь на вторник, 21 апреля. 

Когда Овечкин завершит карьеру?16065 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Каролина шесть лет подряд выигрывает свою первую игру в Кубке Стэнли. Огонь, вода, Род Бриндамор
Каролина просто сильнее и более сбалансированная команда по составу. Слабой позицией виделся вратарь но сегодня Андерсон был хорош. Даже не знаю что Оттава может предложить Каролине
Ответ Кирилл Комаров_1116723863
По составу как раз Оттава сильнее выглядит. Сила Каролины в управляемости. Тренер там давно и прочно. И не первый год большие ожидания от них. Оттава же только выходит в прайм.
Никишин хоть формально и не отметился ассистами, но поучаствовал в обеих шайбах. В первой отлично сыграл на синей, не дав вывести шайбу из зоны и сделав точный пас, во второй броском смог пробить вратаря, после чего тиммейты сыграли на добивании.
Наверно свип будет в этой паре
Кубок Стэнли. «Каролина» победила «Оттаву», «Даллас» пропустил 6 голов от «Миннесоты», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии»
19 апреля, 03:00
💥 Эпичное начало Кубка Стэнли-2026: драка капитанов на стартовом вбрасывании!
18 апреля, 21:05
Брэди Ткачак и Джордан Стаал подрались на 3-й секунде матча «Оттавы» с «Каролиной» в первом раунде плей-офф НХЛ
18 апреля, 19:29Видео
Защитник ЦСКА Нестеров планирует выйти на рынок свободных агентов («СЭ»)
28 секунд назад
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
13 минут назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
19 минут назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
40 минут назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
59 минут назад
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
12 минут назадLive
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
25 минут назад
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
