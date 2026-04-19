«Каролина» всухую обыграла «Оттаву» (2:0) в первом матче Кубка Стэнли-2026. «Харрикейнс» ведут в серии – 1-0

«Каролина» победила «Оттаву» в 1-м матче первого раунда Кубка Стэнли.

«Каролина » с победы начала плей-офф в этом сезоне – «Харрикейнс» дома обыграли «Оттаву» (2:0) в первом матче текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Форвард Логан Станковен набрал 1+1, на счету Тэйлора Холла также гол и результативный пас. Нападающий Джексон Блэйк отметился двумя ассистами.

Таким образом, «Каролина » повела в серии с «Оттавой» – 1-0. Следующую встречу команды проведут в ночь на вторник, 21 апреля.