Депутат Журова об Овечкине во главе ИИХФ: «Не думаю, что кто-то выступил бы против. Его все любят и знают, что он русский»

Журова об Овечкине во главе ИИХФ: это было бы великолепным продолжением карьеры.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова порассуждала о том, может ли Александр Овечкин стать президентом ИИХФ .

«Насколько я понимаю, на данный момент Овечкин еще не принял решение по поводу своего будущего, останется он в НХЛ или нет. Недавно вот журналисты начали говорить, что из Овечкина получился бы отличный руководитель Международной федерации хоккея. Не могу не согласиться, это было бы здорово. Но, конечно, мы не знаем, чего хочет сам Александр.

Но если поразмышлять, то это было бы великолепным продолжением. Уверена, болельщики по всему миру были бы просто в восторге, а хоккей получил бы легендарного спортсмена в руководстве. Не думаю, что кто-то выступил бы против назначения Овечкина из-за того, что он русский. Его все любят и знают, что он русский», – сказала Журова.