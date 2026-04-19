Купер о Василевском: «Мы знаем, насколько он важен для «Тампы». Он совершает сэйвы, когда это особенно необходимо»
Джон Купер высоко оценил значение Андрея Василевского для «Тампы».
Главный тренер «Тампы» Джон Купер перед стартом плей-офф НХЛ высоко оценил значение вратаря Андрея Василевского для успеха команды.
«Вася с нами уже давно, мы прекрасно знаем, на что он способен и насколько он важен для команды. Но часть его успеха – это и наша командная игра. Когда мы надежно действуем в обороне, это облегчает ему задачу. Все взаимосвязано.
Однако бывают моменты, когда происходят сбои, и тогда решает тайминг – способность сделать ключевой сэейв в нужный момент. И у Василевского это есть: он умеет выручить именно тогда, когда это особенно необходимо», – сказал Купер.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Ну Василевский в плове это другой вратарь чем в регулярке. Затащит
