Купер о Василевском: «Мы знаем, насколько он важен для «Тампы». Он совершает сэйвы, когда это особенно необходимо»

Главный тренер «Тампы » Джон Купер перед стартом плей-офф НХЛ высоко оценил значение вратаря Андрея Василевского для успеха команды.

«Вася с нами уже давно, мы прекрасно знаем, на что он способен и насколько он важен для команды. Но часть его успеха – это и наша командная игра. Когда мы надежно действуем в обороне, это облегчает ему задачу. Все взаимосвязано.

Однако бывают моменты, когда происходят сбои, и тогда решает тайминг – способность сделать ключевой сэейв в нужный момент. И у Василевского это есть: он умеет выручить именно тогда, когда это особенно необходимо», – сказал Купер.