Сафронов не считает «Металлург» фаворитом в полуфинале: «Ак Барс» навяжет конкуренцию, он круто провел серию с минским «Динамо»
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о предстоящем противостоянии «Металлурга» и «Ак Барса» в полуфинале Кубка Гагарина.
– «Металлург» – очевидный фаворит?
– «Ак Барс» круто провел серию с минским «Динамо», выиграл 4-0. Уверен, они навяжут конкуренцию Магнитогорску. Тут фаворитов нельзя называть, – сказал Сафронов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze.ru
И правильно считает, во всех парах 50 /50, все будут решать ньюансы, остались сильнейшие.
