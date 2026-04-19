Сафронов не считает «Металлург» фаворитом в полуфинале: «Ак Барс» навяжет конкуренцию, он круто провел серию с минским «Динамо»

Сафронов не считает «Металлург» фаворитом в серии с «Ак Барсом».

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о предстоящем противостоянии «Металлурга » и «Ак Барса » в полуфинале Кубка Гагарина.

– «Металлург» – очевидный фаворит?

– «Ак Барс» круто провел серию с минским «Динамо », выиграл 4-0. Уверен, они навяжут конкуренцию Магнитогорску. Тут фаворитов нельзя называть, – сказал Сафронов.